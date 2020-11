Centri estetici chiusi, Noemi scrive a Conte: non sono una serranda abbassata

«Ecco però il nuovo DPCM, l’ennesimo, quello che mi ha letteralmente bloccata e paralizzata. Eccomi di nuovo qui a rileggerlo e a non capire, A non capire perché mi ritrovo nuovamente chiusa.

Io ho fatto la mia parte: ho trovato un modo per tutelare me stessa e le mie clienti. Lo Stato però doveva trovare un metodo per tutelare la mia attività e me come giovane imprenditrice. Ebbene, lo Stato dov’è?» si chiede Noemi.

«In questi giorni è difficile pensare al futuro, soprattutto perché c’è chi decide per me. Soprattutto perché non ho diritto di replica. Nessun contraddittorio. – scrive la giovane – Ai piani alti qualcuno ha scelto che tutti i centri estetici devono restare chiusi. Chiusi senza diritto di replica, chiusi anche se abbiamo una messa in sicurezza che oggettivamente ci consentirebbe di restare aperti. Per questo ho scelto di espormi, perché mi sento in dovere di parlare per tutti quelli della mia categoria. Ci siam fatti trovare pronti, eppure avete scelto di farci chiudere. Per quale motivo siamo stati penalizzati?»

«Quali sono i dati che han portato a questa decisione? Ho (e abbiamo) bisogno di risposte. La decisione dell’ultimo decreto ha il sapore della superficialità. Mi vien da pensare che qualcuno impreparato ci sia, di certo però non sono io. E qui non si tratta solo di trattamenti estetici. Noi ci occupiamo del benessere di una persona a 360 gradi. E in questo momento così difficile, prendersi cura di se stessi e degli altri è necessario. Ne abbiamo bisogno: tutti. Abbiamo bisogno di coltivare il nostro benessere fisico e mentale» spiega.