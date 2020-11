Rotary Club Napoli Sud Ovest, nasce il progetto ‘Gastronomia Sociale’

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Una questione di welfare, quello vero, quello che nasce dalla solidarietà e dall’amore sociale nella condivisione delle difficoltà e di come risolvere. Questo è il senso del progetto ‘Gastronomia Sociale’ voluto dal Rotary Club Napoli Sud Ovest presieduto da Paolo Trapanese. “Il progetto di gastronomia sociale – spiega Trapanese – nasce dall’unione di ben 2 azioni di service sul nostro territorio. Infatti, finanziando la cooperativa sociale Arte Musica e Caffè che gestisce la piccola boutique di gastronomia ‘Sfizzicariello’ operativa sul corso Vittorio Emanuele e che forma e da lavoro a diversi ragazzi autistici, siamo riusciti ad ottenere dei pasti cucinati dagli stessi ragazzi della cooperativa. I pasti sono stati destinati alla mensa dei poveri di via Solimene gestita da Don Massimo Ghezzi in collaborazione con i ragazzi del servizio civile”. Il presidente Trapanese ha poi continuato: “Questo progetto ci sta permettendo di alleviare le difficoltà della cooperativa che grazie ai fondi restanti da altri service sociali già attivi, continua nonostante le difficoltà causate dalla pandemia a formare ed impiegare tanti ragazzi”. Trapanese ha poi concluso: “Non dimentichiamo che plusvalore dell’iniziativa è il riuscire a dare un supporto alimentare ai bisognosi, fornendo loro pasti caldi ed elaborati, e non solo uno sterile panino”.

