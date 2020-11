Colatura di Alici di Cetara Dop a Sapori in Tv: mercoledì su Piuenne

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sapori in Tv offre il giusto tributo alla recente dop della Colatura di Alici di Cetara. Una trasmissione che vuole essere un auspicio che al più presto ritorni il sereno nel paesino che apre lo sguardo del turista alle meraviglie della costiera amalfitana.

Doppio appuntamento mercoledì 18 novembre su Piuenne (canale 17 del digitale terrestre) alle ore 12.15 ed alle ore 20 per rivivere le emozioni che hanno portato al riconoscimento europeo del prezioso liquido ambrato, di origine antichissime, sabato replica con puntata allargata (24′) a partire dalle ore 12.15.

Con Roberto Esse a spiegarne percorso ed evoluzione il responsabile scientifico professor Vincenzo Peretti, la presidente per la Valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara Lucia Di Mauro ed i ristoratori che presto ritorneranno a deliziare i turisti con le loro ricette speciali.

Opportuno precisare che la maggior parte delle riprese a Cetara sono state effettuate prima dell’inizio della pandemia mondiale e le restanti nel rispetto di tutte le regole dettate dai vari Dpcm del momento.



