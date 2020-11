AGGRESSIONE IN CUMANA, FIT CISL: PUNIZIONI SEVERE PER CHI ATTACCA PUBBLICI UFFICIALI

“Esprimiamo solidarietà al Carabiniere aggredito oggi su un treno della Cumana per aver chiesto ad un passeggero di indossare la mascherina. È quello che succede ormai quotidianamente al personale impiegato nei trasporti. Ci chiediamo cosa facesse in giro questo passeggero senza mascherina in zona rossa e vorremmo anche sapere che tipo di sanzioni gli verranno applicate visto che ha aggredito un pubblico ufficiale come lo sono i dipendenti preposti dei trasporti. Solidarietà al Carabiniere e massima severità nei confronti degli aggressori in modo che questi atti violenti non si verifichino più”. Lo scrivono in una nota Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania ed il coordinatore aggiunto Giuseppe De Rosa.