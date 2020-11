Il 18 novembre le ricette di Natale con leDivine e lo chef Persegani

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il 18 novembre leDivine, farine 100% italiane, protagoniste dell’evento dedicato al Natale di Molino Dallagiovanna con Daniele Persegani

LeDivine è la linea di farine da solo grano italiano di Molino Dallagiovanna, ispirata alle dive del nostro cinema e al mondo femminile: Sofia per le lievitazioni brevi, Monica per le medie e Anna per le lunghe.

LeDivine nascono da una selezione di grani pregiati italiani coltivati per Molino Dallagiovanna, grazie ad accordi diretti con gli agricoltori. I grani vengono selezionati per tipologia e performance e grazie al metodo di macinazione lento e a freddo, senza surriscaldare il chicco, si ottengono farine eccellenti, che esaltano il sentore aromatico degli ingredienti.

Nascono così Sofia, Monica e Anna, straordinarie farine di grano tenero 00. Anna è una farina per prodotti a lunga lievitazione, perfetta per biga e Lievito Madre, pizze e focacce, panettoni e colombe, brioche e croissant. Monica eccelle nella media lievitazione per ottenere il massimo della fragranza dal pane, dalla pizza, dalla pasta sfoglia e dalle veneziane. Sofia è ideale per brevi lievitazioni quindi per cracker, pasta frolla, pan di spagna, plum cake e bignè.

Proprio grazie all’alto livello di qualità e alla forte identità italiana, leDivine hanno conquistato la prestigiosa Medaglia d’Oro 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI). Un riconoscimento al valore attribuito all’agricoltura italiana e alla capacità di “far farina” di Molino Dallagiovanna.

In anteprima assoluta in occasione dell’ultimo Meet Massari Digital Edition 2020 di ottobre è stato presentato il nuovo formato da 1 Kg della linea leDivine. Per celebrare il lancio del nuovo formato, Molino Dallagiovanna ha creato la Capsule Collection leDivine, #capsuledivine, una confezione in edizione limitata che contiene le tre farine leDivine, acquistabile online sull’e-shop www.shopdallagiovanna.it.

La Capsule Collection leDivine sarà protagonista dell’evento digitale con Daniele Persegani, chef e volto tv, in programma il 18 novembre alle 18.00 alla Cooking Academy di Gustincanto a Fidenza e in diretta sulla pagina Fb di Molino Dallagiovanna.

Durante il suo cooking show dedicato al Natale lo chef preparerà due piatti, un pane lievitato ripieno da utilizzare anche come centrotavola e la torta cinnamon roll. L’evento, moderato da Sabrina Dallagiovanna, Sales & Marketing Manager del Molino, vedrà la partecipazione in diretta streaming di food blogger che interagiranno con lo chef e presenteranno le loro preparazioni natalizie realizzate con le 3 “Divine”. Tutte le ricette di Natale create in occasione dell’evento verranno raccolte nella “Sezione leDivine” (https://www.dallagiovanna.it/speciale-le-divine) all’interno del sito di Molino Dallagiovanna.

