L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA CAPUTO A SAPORI IN TIVU’

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Importante focus sul momento attraversato dall’agricoltura della Regione Campania a Sapori in Tv. Nell’appuntamento di venerdì 13 novembre alle ore 12.15 e alle ore 20 su Piùenne Canale 17 del digitale terrestre, sarà ospite l’assessore all’agricoltura on. Nicola Caputo che approfondirà i temi da approfondire lungo tutto l’arco del mandato appena cominciato.

Un’occasione da non perdere per tutti gli addetti ai lavori del comparto ma anche per tutti i telespettatori che avranno modo di avvicinarsi ad un settore che più degli altri ha pagato il prezzo della profonda trasformazione del Paese degli ultimi decenni.

Nicola Caputo spiegherà le misure che intende adottare per essere vicino agli imprenditori piccoli e grandi e in che modo la Regione Campania sarà vicina a quei giovani che vorranno intraprendere un’attività tanto faticosa quanto affascinante, innovandola con le nuove tecnologie.

Non mancherà un approfondimento sulle produzioni di eccellenza da valorizzare e rendere appetibili anche sui mercati nazionali ed internazionali.

Sapori in Tivù è uno spaccato sul mondo dell’agroalimentare e sull’enogastronomia ideato dal giornalista Roberto Esse con la consulenza scientifica del professore Vincenzo Peretti della Federico II e il supporto tecnico di Bruno Addezio.

In onda nei giorni dispari (lunedì – mercoledì – venerdì) alle ore 12.15 ed alle ore 20. Sabato doppio appuntamento a partire dalle ore 12.15.

Commenti

commenti