Movimento Forense Torre Annunziata, l’Avv. Lanzieri è il nuovo Presidente

Il Movimento Forese di Torre Annunziata (NA), ha aggiornato le cariche della sezione territoriale con importanti modifiche al direttivo.

Durante l’assemblea, dopo intenso dibattito, all’unanimità i soci presenti hanno eletto il nuovo Presidente, l’Avv. Mauro Lanzieri. Vi è stata, inoltre, la necessità di nominare nuovi membri. Su proposta di alcuni soci il Presidente uscente, l’Avv. Pierpaolo Telese, è stato nominato “Presidente Onorario”, per i suoi meriti nonché per l’attività svolta sin dalla costituzione della sezione territoriale. Le altre cariche sono state così distribuite: Vice Presidente, l’Avv. Anna Carmela Izzo; Segretario, l’Avv. Gianfranco Telese; Tesoriere, l’Avv. Maria Teresa De Martino. Gli altri membri del direttivo sono gli avvocati: Giosuè Ascione, Daniele Carmine Gallo, Fabio Ferrante, Alfonso Marra e Giovanni Alfie ri.

Il Movimento Forense della sezione di Torre Annunziata è da sempre un punto di riferimento per l’avvocatura del Foro. Solo qualche mese fa, infatti, ha messo in piedi importanti progetti come corsi e convegni online, di cui ricordiamo “Processo penale da remoto, misura eccezionale o nuovo approccio?”, che in pieno lockdown hanno riscosso enorme successo in termine di visualizzazioni e partecipazione.

Altra iniziativa è quella già nota al pubblico radiofonico,“Salvis chi può, tutto il foro minuto per minuto”, trasmissione in onda su Radio Onda Music, che ha raccolto la voce di illustri personaggi su vari argomenti.

Infine, quando le regole di contenimento del Covid l’hanno permesso, il MF sotto la guida del Presidente uscente l’Avv. Telese, è riuscito a organizzare la prima maratona di raccolta sangue da parte di volontari. Una giornata dal titolo “Un foro per la vita”, rivolta principalmente ad Avvocati, Giudici, Cancellieri e Operatori del mondo della giustizia, ma anche a tutti i cittadini. Iniziativa che si è svolta nel piazzale del Tribunale di Torre Annunziata con il supporto dell’Avis e realizzata grazie al contributo dell’attuale Presidente del MF di Torre Annunziata, Lanzieri, dell’Avv. Gianfranco Telese e il sostegno del Presidente del Tribunale, dott. Ernesto Aghina

«Il Movimento Forense di Torre Annunziata, con ampio sostegno degli organi nazionali, ha da sempre lo scopo di sostenere il mondo dell’avvocatura del nostro territorio. La nomina di Presidente è un onore, ma soprattutto uno sprono a un ancora maggiore senso di responsabilità. Insieme a tutti i soci voglio lavorare per ideare e organizzare nuovi progetti.» Ha commentato il neoeletto Lanzieri al termine dell’assemblea «In questo delicato momento di emergenza legato al Covid io e i soci siamo costantemente impegnati a formulare nuove proposte per affrontare il lavoro in sicurezza, evitare la dilatazione dei tempi dei processi e agire a tutela dei clienti.»

Al via anche la campagna di iscrizioni al MF di Torre Annunziata per tutti gli avvocati interessati iscritti al Foro del territorio. Per informazioni basta inviare un messaggio alla pagina Facebook “Movimento Forense Torre Annunziata”.

