Il gruppo Città di idee monitora le criticità dovute al Covid-19

Il gruppo “Città di Idee” negli incontri settimanali abituali osserva e valuta la gravità dell’emergenza Covid-19 nelle sue specifiche criticità porgendole all’attenzione dell’attuale maggioranza e del Sindaco.

Fa piacere che il Primo Cittadino si sia reso conto che i contagi lievitano e prima che la situazione sfugga completamente di mano, oggi più che mai chiediamo serietà e rigore nella gestione dell’emergenza.

Proprio lui (il Sindaco) dovrebbe avere più polso nel prendere forti decisioni, anche drastiche, se non impopolari, garantendo in primis la salute della nostra comunità.

Per non parlare della sofferenza economica che sta piegando il nostro paese…

A tal proposito, il Gruppo “Città di Idee ” attento alla crisi economica che sta investendo la nostra economia locale propone al Sindaco di destinare l’intera somma delle luminarie natalizie ( che non è poco) alle attività commerciali del nostro territorio (soprattutto quelle più colpite dai vari DPCM).

Nell’attesa di un riscontro positivo ribadiamo che il gruppo “Città di Idee” è costantemente attento alle problematiche della nostra città e molto vicino alle famiglie., e come già dimostrato, porgiamo la nostra totale disponibilità al bene comune.

SMAV CITTÀ DI IDEE

