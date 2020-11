AEROPORTO SALERNO, FIT CISL: SECONDO SCALO SALVA POSTI DI LAVORO E RILANCIA TURISMO

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“La Campania avrà il suo secondo aeroporto. In un periodo nero per il trasporto aereo, la sentenza del Consiglio di stato che certifica la bontà del Master Plan presentato dalla Gesac per la realizzazione dei lavori di ampliamento e modernizzazione dell’aeroporto Costa d’Amalfi, è una gran bella notizia. L’aeroporto di Capodichino, prima che scoppiasse la pandemia, era al collasso visti i numeri record di passeggeri: con la fusione per incorporazione da parte di Gesac Napoli nei confronti dell’aeroporto Costa d’Amalfi si era dato il via ad un percorso che avrebbe garantito l’occupazione attuale e sviluppato nuovi posti di lavoro e pertanto come Fit Cisl avevamo accolto con piacere tale operazione: il ricorso al Tar da parte di 13 cittadini aveva messo tutto in discussione, mettendo a rischio anche i livelli occupazionali attuali costretti a ricorrere ad ammortizzatori sociali a causa del Covid-19. La sinergia tra pubblico e privato salva occupazione e consente di intercettare nuovi flussi turistici quando sarà finita la pandemia”. Così il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella ed il coordinatore regionale Trasporto Aereo Ugo Milone.

