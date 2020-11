INT’O’STREETT’: Artisti da strada per un giorno

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sabato 7 novembre 2020, h. 10:30 – Via Luca Giordano (Napoli)

La situazione della pandemia ci ha messo tutti in una situazione difficile, costringendoci a limitare le nostre attività quotidiane. Inevitabilmente sono state investite tante categorie, una tra questa è sicuramente la cultura e l’arte. A torto o a ragione, sono stati chiusi i musei, i teatri, le sale da concerto, luoghi deputati al nutrimento della mente e dello spirito, tuttavia pare non siano questi i luoghi di maggiore diffusione del virus.

Un gruppo di artisti, intellettuali, musicisti professionisti e non, ha deciso di diventare per un giorno artisti di strada ed organizzare un flashmob per sensibilizzare l’opinione pubblica verso una categoria ormai in ginocchio. Senza polemiche l’obiettivo e regalare un ristoro e un sollievo alle anime degli avventori, con uno spirito di festa, tentando di concentrare per qualche ora le proprie energia sulla bellezza, la gioia e la serenità che la musica può regalare. Interverranno Paolo Palopoli, chitarrista compositore, docente, con all’attivo otto dischi, due libri e concerti in giro per il mondo insieme al suo trio firmato da Domenico Benvenuto, noto batterista partenopeo e ballerino di tango, Massimo Mercogliano, bassista e contrabbassista che ha collaborato con alcuni tra gli artisti più celebri della scena nazionale; Argia Di Donato, avvocato impegnato in tante battaglie civili, direttrice del giornale Juris News, scrittrice, pittrice e cantante, Andrea Parente, chitarrista, cantante, esperto di storia del jazz italiano e leader del gruppo Sing ‘O Swing, Mariella Pandolfi, nota pianista jazz e classica, Attilio Iannuzzo, giornalista e chitarrista versatile insieme alle bellissime voci di Valentina Felaco e di Sergio Carlino, avvocato dallo straordinario talento musicale.

L’appuntamento è previsto per sabato 7 novembre, dalle h. 10.30 in Napoli, Via Luca Giordano, per vivere un momento di festa e condivisione, distanziati, ma vicino nell’abbraccio virtuale che la musica regala tutte le volte.

