TANTOSICURO È BBONUS, l’iniziativa solidale che parte da San Giorgio a Cremano

Mercoledì 4 novembre 2020 a pranzo

distribuzione gratuita di pizze a portafoglio

presso Il Marchese di San Giorgio a Cremano,

in Piazza Bernardo Tanucci, 1

È un momento delicato per tutte le attività, per questo motivo importanti marchi hanno deciso di sostenere l’iniziativa: “tanto sicuro è bbonus!”. Presso Il Marchese di San Giorgio a Cremano, mercoledì 4 novembre 2020, saranno distribuite gratuitamente a pranzo, le pizze a portafoglio. Ideca Distribuzioni omaggerà la pizzeria con la farina Molini Lario mentre 3 Effe Distribuzione distribuirà le bevande. L’intento è di regalare, oltre alla pizza, anche un sorriso all’ora di pranzo prendendo in prestito una parola tanto abusata in tempi di Covid, ovvero “Bonus” e trasformarla in “Bbonus”, suono che richiama alla parola napoletana “bbona” (buona). Insomma, di questi tempi, i gesti solidali sono importanti e poi, quando si tratta di pizza a portafoglio, non si può rifiutare.

