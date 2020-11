LINEE NAVIGAZIONE, FIT CISL AL PREFETTO: RIDUZIONE CORSE INCIDE SU OCCUPAZIONE E SOVRAFFOLLA NAVI CON RISCHI CONTAGIO

“Alcune società operanti nel Golfo di Napoli (Alilauro, Snav, Medmar Navi Navigazione Libera del Golfo e Gestour) da oggi, 2 novembre, intendono ridimensionare i collegamenti marittimi con la soppressione o la riduzione di corse e linee, mettendo in disarmo alcune unità navali. Una decisione, assunta in maniera unilaterale e senza alcuna informativa alle rappresentanze dei lavoratori, come previsto, peraltro, dalle buone e corrette relazioni sindacali, incide in maniera drammatica sui livelli occupazionali dei marittimi, già fortemente provati dagli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso”. Cosi una nota dei sindacati Fit Cisl, Filt Cgil e Uil Trasporti inviata alla Prefettura. “Tale decisione unilaterale, in violazione dei contratti di lavoro e degli accordi in essere, riduce drasticamente il periodo di lavoro annuale dei marittimi, incidendo pesantemente sulla vita degli stessi e sulle loro famiglie. Senza sottacere che tale ridimensionamento dei collegamenti, in spregio alle misure di contenimento dettate dalla normativa COVID 19, obbligatorie per garantire il distanziamento tra gli utenti, comporterà automaticamente un sovraffollamento dei residui collegamenti, compromettendo così irrimediabilmente la sicurezza dei passeggeri nonché dell’intero equipaggio. Da qui la richiesta di essere convocate in Prefettura al fine di condividere ogni intervento”, conclude la nota. “Così si mette in ginocchio un intero settore con gravi danni per l’occupazione in una fase pandemia già delicata: non vorremmo che la situazione peggiorasse con navi soffraffollate e rischi di contagio”, aggiungono il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella e il segretario regionale Fit Cisl Campania Raffaele Formisano.