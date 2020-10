Regione, Di Fenza capogruppo Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde: “Grazie per la fiducia”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Sono stato eletto capogruppo dai colleghi Giuseppe Sommese, Fulvio Frezza e Francesco Emilio Borrelli: mi impegnerò per essere all’altezza del delicato compito che mi attende per rappresentare le forze politiche che ne fanno parte, Liberali, Europeiste e ambientaliste, ma soprattutto in linea con il presidente Vincenzo De Luca”. Così il neo-consigliere regionale Pasquale Di Fenza, eletto nella lista dei Moderati che fa capo al deputato Giacomo Portas a livello nazionale e al segretario Vincenzo Varriale a livello regionale.

“Insieme ai Liberal-democratici abbiamo avuto un notevole risultato pari a circa 85mila voti, di cui circa 50mila solo tra le province di Napoli e Caserta. Una lista che ha eletto oltre al sottoscritto anche il consigliere Giuseppe Sommese entrambi eletti nella provincia di Napoli”, ha aggiunto Di Fenza.

