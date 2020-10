Musica Contro le Mafie 2020. Annunciata la Giuria del concorso che scade il 31 ottobre

LA GIURIA RESPONSABILE 2020

Roy Paci – Artista e Produttore

Gianni Maroccolo – Artista e Produttore

Serena Brancale – Artista

Gabriella Martinelli – Artista

Roberta Rei – Giornalista e Conduttrice “Le Iene”

Roberta Bellesini Faletti – Presidente Biblioteca Astense “Giorgio Faletti”, Produttrice

Anna Bischi Graziani – Direttrice Artistica Premio Pigro

Angela Calvini – Giornalista, Critica Musicale Avvenire

Graziella Corrent – Direttivo Club Tenco

Daniela Serra – Ceo Exit Communication

Francesca Rispoli – Uff. Presidenza Libera (Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie)

Sergio Cerruti – Presidente A.F.I.

Claudio Agostoni – Direttore Programmi Radio Popolare Milano

Francesco Raiola – Giornalista, Capo Area Musica

Dario Falcini – Giornalista, Direttore

Fausto Pellegrini – Vice Direttore Spettacolo Rai News 24

Francesco Vaccaro – Direttore Editoriale TuttoRock

Massimo Bonelli – Ceo ICompany, Art Director Primo Maggio Roma

Vincenzo Russolillo – Presidente Gruppo Eventi – Casa Sanremo

Giuseppe Pipitone – Resp. TimMusic

Alessandro Angrisano – Presidente A.C.E.P.

Roberto Granata – Vice Direttore Banda della Polizia di Stato

Gianni Raimondi – Coord. Uno Maggio Libero&Pensante Taranto

Gennaro de Rosa – Presidente e Dir. Artistico Musica contro le mafie



Fissata al 31 Ottobre la deadline per iscriversi; in pochissime semplici mosse, dal sito https://www. musicacontrolemafie.it/ 11edizione/, gli artisti potranno partecipare alle selezioni nazionali per musicisti Premio Musica contro le mafie.