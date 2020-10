Tornare a respirare ai tempi del Covid_L’iniziativa di Cantiere Giovani

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Respiro”, questo è il nome scelto per la nuova programmazione, che propone una suggestione attorno all’atto stesso di respirare, che sembra non essere più un atto naturale in tempi di mascherine e distanziamenti.

Metaforicamente, il “respiro” come riconquista di uno spazio di condivisione e di libertà. L’iniziativa di Cantiere Giovani nasce dall’esigenza e la voglia di andare oltre l’emergenza sanitaria, per lanciare segnali che possano stimolare riflessioni di più ampio “respiro” e in difesa dei diritti di tutti.

Un’offerta unica nel panorama a nord di Napoli che coglie in questo delicato periodo storico un momento di svolta in cui attivare riflessioni ampie, sinergie tra cittadini, amministratori e terzo settore, interventi più stringenti e corali per contrastare il rischio di compressione dei diritti che questo momento reca con sé.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ICNZLmzRrvg&t=15s&ab

