Anm, Fit Cisl: Comune taglia risorse e azienda minaccia i lavoratori

La situazione aziendale di ANM è decisamente drammatica, alla drastica riduzione dei ricavi da traffico registrato nel periodo Covid-19 rileviamo dallo schema di bilancio 2020/2022 (approvato con delibera G.C. 357/2020), un taglio alle risorse di circa 20 milioni di euro a partire dall’esercizio finanziario 2022. Il taglio di tali risorse, non previsto nel Piano Concordatario, potrebbero mettere seriamente in discussione la tenuta aziendale e vanificare ogni sforzo fatto per salvaguardare ANM”, lo denuncia la Fit Cisl Campania. “A questa grave situazione dobbiamo aggiungere il maldestro e inopportuno tentativo, da parte della dirigenza aziendale, di incolpare le maestranze del cattivo funzionamento dei servizi negando le proprie incapacità organizzative e gestionali in genere e lo stato precario dei mezzi e delle strutture aziendali: la dirigenza ha inviato raccomandate al personale forzandolo a coprire i turni anche in straordinario con minacce di ricorrere a sanzioni disciplinari.

La società ha mostrato l’incapacità a dialogare con le parti sociali che sono costrette ad attivare procedure forti che purtroppo rischiano di penalizzare anche l’incolpevole utenza vittima, insieme ai lavoratori, dell’incapacità dei dirigenti – prosegue la nota -. Chiediamo alla Giunta Comunale l’immediata rettifica della delibera che programma il taglio alle risorse ad ANM ed invitiamo la dirigenza ad istituire una cabina di regia pe la risoluzione delle problematiche ad origine delle varie procedure di sciopero, condividere piano di ricambio del parco veicoli aziendali anche con la regione Campania e piano assunzioni necessario a soddisfare le carenze in organico”.