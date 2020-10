Casoria, partono i voucher servizio nido 0-36 mesi

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’Ambito N 18 – Comune capofila Casoria – mette a bando oltre cento posti per l’importante servizio educativo

Casoria, 15 ottobre 2020 – L’Ambito N 18, Comune capofila Casoria, ha bandito l’Avviso con il quale rende disponibili per i nuclei familiari dei tre comuni che lo compongono (Casoria-Arzano-Casavatore) centoquaranta posti asili nido, finanziati dal Fondo Sistema Integrato di Educazione e Istruzione (SIEI) e dal Piano di Azione e Coesione (PAC). I genitori potranno scegliere la struttura privata a loro maggiormente congeniale tra quelle accreditate dall’Ambito e, dunque, autorizzate a lavorare con l’ente pubblico.

Il bando è disponibile sui siti istituzionali dei tre Comuni e prevede come requisiti di accesso la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito N 18 e un ISEE , in corso di validità, non superiore ai € 29.000,00.

I genitori interessati possono presentare domanda presso l’ufficio protocollo dei Comuni di Casoria, Casavatore e Arzano nei giorni e negli orari degli sportelli o a mezzo pec (solo pec intestate al genitore/tutore che richiede il servizio o a un CAF/Sindacato abilitato con delega del genitore/tutore all’invio) all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.casoria.na.it con oggetto: “AVVISO PUBBLICO Per l’erogazione del servizio Nido 0-36 mesi presso strutture private accreditate”. La scadenza è prevista per il 27/10/2020.

“Oltre alla imminente riapertura dell’asilo nido a titolarità pubblica Topo Gigio – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Ornella Esposito – abbiamo subito messo a bando anche circa 140 posti asilo nido in strutture private autorizzate dall’Ambito N 18, così da poter garantire ai suoi cittadini un’offerta consistente di servizi educativi, di fondamentale importanza per la buona crescita dei bambini e per la promozione delle pari opportunità”.

“Ci rendiamo conto – continua l’Assessore – che questo è un momento molto complicato a causa del covid-19 e che i genitori possono nutrire legittimi timori nel mandare all’asilo i propri figlioletti, ma vogliamo anche evidenziare che questa è una grande opportunità per i bambini e i loro genitori”.

Il bando integrale e il MODELLO DI DOMANDA è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.comune.casoria.na.it/avviso-pubblico_27

Per info contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Casoria – Assistente Sociale Dott. Vittorio Solombrino: tel: 081/7053409 mail v.solombrino@comune.casoria.na.it

Commenti

commenti