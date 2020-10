CORONAVIRUS, MI: “NO A CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La preoccupante situazione sanitaria, in progressivo peggioramento, sollecita nuovi interventi

restrittivi. Già annunciate la proroga dello stato di emergenza e l’adozione di altre misure di

contenimento della diffusione del virus.

Si avverte il senso civico, implementato da ciò che l’Italia ha vissuto nel periodo del lockdown, di

suggerire alcuni passaggi importanti che Meritocrazia Italia, attraverso la propria ramificazione

territoriale, ha assunto dalla popolazione come priorità.

La crisi economica che aggrava una situazione già precaria di famiglie, lavoratori, imprese e interi

comparti produttivi a seguito del trascorso lockdown suggerisce di evitare un nuovo blocco, anche

soltanto parziale, di circolazione e commercio.

Il costo della limitazione della libertà è stato pagato anche in disagio psicologico e maggiori affanni

delle categorie sociali in debolezza.

Al fine di garantire un ragionevole bilanciamento tra istanze di protezione della salute pubblica ed

esigenze di supporto e rilancio delle attività economiche, Meritocrazia Italia propone di:

– intervenire nella regolazione delle attività commerciali perfezionando le norme di fruizione di

servizi di ristorazione e ricreativi.

In particolare:

– l’obbligo di prenotazione consentirebbe di monitorare i flussi e tracciare la clientela;

– prevedere una più frequente igienizzazione dei locali e maggior rigore nel distanziamento delle

postazioni,

– introdurre l’obbligo di segnalazione degli assembramenti a un numero di pronto intervento

territoriale.

Viceversa, controfunzionale risulterebbe una restrizione delle fasce orarie consentite, che avrebbe

l’effetto di mortificare ulteriormente l’attività economica di esercenti già in evidente difficoltà e

aumenterebbe le probabilità di concentrazione del numero degli utenti. Servirebbe un blocco

assembramenti, anche con sanzioni economiche rilevanti, ma non un intervento sulla possibilità di

usufruire delle attività commerciali, tra cui appunto la ristorazione o gli svaghi;

– considerato l’attuale andamento, potenziare i servizi di trasporto urbano pubblico, se del caso con

ausilio della dotazione di autobus turistici allo stato inutilizzata;

– garantire adeguato e CONCRETO supporto finanziario alle aziende ancora in affanno e relative ai

settori a maggiore contenimento (i.e., sanatorie sui canoni locativi, ristrutturazione dei debiti con

l’Agenzia delle Entrate, sostegno per l’adeguamento alle misure anti Covid, defiscalizzazione dei

contributi per i dipendenti, etc.);

-annullare con sanatoria complessiva le segnalazioni CRIF (in un momento buio sono solo un

ulteriore ostacolo alla finanziabilità di soggetti che ben potrebbero rientrare nel tessuto economico,

supportandone anche l’occupazione).

Purtroppo la costatazione del diffuso mancato rispetto delle minime norme di sicurezza in vigore

impone di puntare anche sul miglioramento degli strumenti di controllo e disincentivo delle

condotte rischiose. Attesa la relativa utilità dello spiegamento dell’esercito – privo di poteri di

carattere sanzionatorio e, al più, di mero supporto delle forze dell’ordine –, si propone di:

– ripensare il funzionamento dei Centri Operativi Comunali e creare una cabina di regia a carattere

provinciale, da tenersi presso le Prefetture e intesa alla supervisione dell’attività di controllo sui

territori e al coordinamento delle attività di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia

municipale;

– istituire numeri verdi provinciali dedicati alle segnalazioni dei cittadini.

Meritocrazia Italia è convinta, tuttavia, che è tra le priorità cogliere il problema alla radice.

Per il definitivo superamento di uno stato emergenziale che si protrae ormai da troppo tempo, è

fondamentale

– destinare INGENTI investimenti adeguati nel campo della sanità e della ricerca, anche per

correggere gli errori della irrazionale politica sanitaria alla base delle attuali inefficienze;

– favorire il recupero infrastrutturale, con riadattamento di edifici pubblici dismessi (ex caserme,

scuole, uffici, etc.) e bonifica di aree periferiche potenzialmente utili, con creazione di spazi da

destinare anche ad attività scolastiche o ricreative, anche attraverso la normativa dell’ECOBONUS.

In ogni caso, il risultato del rilancio non può essere traguardato senza un fattivo spirito di

collaborazione dei singoli. Che sarebbe senza dubbio sollecitato da una maggiore trasparenza e

coerenza informativa.

Meritocrazia confida nello spontaneo rispetto anche delle regole di prudenza, (auto)responsabilità e

buon senso da parte dei cittadini.

Che ognuno ritorni a far la propria parte, per il benessere collettivo.

La battaglia contro il virus è ancora alle prime battute, ma certamente per combatterla servirebbe

dare alla popolazione non solo restrizioni ma anche fiducia, attraverso gesti concreti che liberino

dalle debitorie delle aziende e dei privati che non hanno più la disponibilità finanziaria del pre

covid-19.

Faremo sentire la nostra voce sempre e solo con garbo ed umiltà.

Siamo dalla parte di chi oggi Governa questa difficilissima situazione, ma siamo soprattutto dalla

parte del popolo italiano, che in questa partita ha dimostrato di essere attento e scrupoloso,

nonostante il grave danno economico subito.

Roma, lì 5 ottobre 2020

