Casoria, attivato il servizio di Pronto Intervento Sociale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’ambito Sociale N 18 attiva il servizio di Pronto Intervento Sociale

Una prima risposta alle emergenze sociali del territorio

Conferenza stampa venerdi 02 ottobre 2020 ore 10.00 presso Aula consiliare Comune di Casoria piazza Cirillo, 1

Casoria, Casa Comunale 28/09/2020 – Venerdi 02 Ottobre 2020 alle ore 10.00, presso l’aula del Consiglio Comunale di Casoria sita in Piazza Cirillo, 1 verrà presentato agli attori istituzionali dell’Ambito Territoriale N 18, capofila Comune di Casoria, il servizio di nuova istituzione del “Pronto Intervento Sociale” (PIS) finanziato nell’ambito del Fondo Contrasto alla Povertà e finalizzato all’assistenza e alla protezione, in situazioni emergenziali, di soggetti in condizioni di fragilità.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, della durata di 12 mesi, svolge funzioni di segretariato sociale e di collegamento con gli enti territoriali ed è rivolto a tutte quelle situazioni sociali, non sanitarie, che richiedono interventi immeditati e flessibili attraverso la messa a disposizione di figure professionali come assistenti sociali ed educatori professionali che, su esclusiva segnalazione delle istituzioni territoriali e non dei singoli cittadini, si attivano per la risoluzione di un’emergenza sociale.

L’obiettivo è quello di ridurre lo stato di isolamento dei soggetti fragili rispetto alla rete dei servizi territoriali e fornire assistenza immediata.

La peculiarità del PIS è il suo stretto collegamento con i servizi sociali territoriali e con le forze dell’ordine a cui garantisce ampia copertura, e una prima azione di sostegno ed assistenza sociale di base che abbassa il grado di criticità personale del soggetto in condizioni di vulnerabilità.

Nello specifico il PIS prevede una Sala Operativa Sociale costituita da: linea telefonica dedicata con un numero verde, disponibile solo per le Istituzioni deputate agli interventi di emergenza (forze dell’ordine, protezione civile, etc), non per i singoli cittadini, e attiva nelle ore di chiusura del servizio sociale territoriale; Unità di Strada, che interviene sul luogo della segnalazione prestando una prima assistenza e attivando, ove necessario, la rete dell’accoglienza territoriale, compreso il servizio di albergazione in urgenza.

“Sono molto contento – afferma il Sindaco del Comune di Casoria, ente capofila dell’Ambito N 18, Raffaele Bene – che il territorio si avvalga di un nuovo servizio rivolto proprio alle categorie più fragili, da sempre al centro delle nostre attenzioni”.

“Il Pronto Intervento Sociale è un servizio di grande rilievo per un territorio come il nostro – gli fa eco l’Assessore alle Politiche Sociali, Ornella Esposito – afflitto sempre da tante emergenze a cui, oggi, possiamo dare una risposta strutturata e professionale, ma soprattutto dignitosa. Inoltre la sinergia tra le varie istituzioni solitamente chiamate in causa durante le emergenze, che tale tipo di servizio favorisce, è di cruciale importanza per la presa in carico dei soggetti molto vulnerabili a cui si rivolge questo intervento”.

Intervengono:

Avv. Raffaele Bene – Sindaco Comune di Casoria, ente capofila Ambito Sociale N 18

Dott.ssa Ornella Esposito – Assessore Politiche Sociali Comune di Casoria

Dott.ssa Gaetana Triola – Assistente Sociale Comune di Casoria

Dott.ssa Raffaella Di Micco – Cooperativa Sociale “Fiumadea”, ente gestore PIS

Modera: Marco Colurcio – Consigliere Comunale

Per ulteriori info: g.triola@comune.casoria.na.it

Commenti

commenti