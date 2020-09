GIORNATA FONDAZIONI, GIOVEDI’ CONCERTO SCALZABANDA ALLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Nell’ambito del programma nazionale della Giornata europea delle Fondazioni ‘RisuonaItalia’ organizzata da Acri e fissata per il 1 ottobre, giovedì alle ore 18 nel cortile della sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali 213 a Napoli si terrà il concerto di Scalzabanda, banda musicale composta da ragazzi del quartiere Montesanto. Il progetto ha avuto inizio a febbraio 2012 e coinvolge attualmente circa 75 giovani e giovanissimi musicisti, a partire dai 5 anni, provenienti da contesti socio-economici eterogenei. L’obiettivo principale del progetto è realizzare un percorso d’integrazione sociale attraverso la pratica musicale collettiva. Ad inizio 2020, la Fondazione Banco di Napoli ha finanziato le attività di Scalzabanda per l’acquisto di attrezzature e per gli incarichi di collaborazione dei maestri di musica, senza fermarsi neanche durante il periodo di lockdown. Saranno presenti: il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto; il presidente dell’associazione Scalzabanda, Antonella Liccardo; il responsabile del progetto Antonio Poli. L’evento si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Commenti

commenti