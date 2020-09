Gli chef Fabiana Ferrucci e Igor Margotti danno vita a un progetto di consulenza gastronomica a tutto tondo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dal riuscito incontro professionale tra Fabiana Ferrucci e Igor Margotti, due cuochi con profili caratteriali e professionali diversi ma complementari, nasce un nuovo progetto consulenza gastronomica. Il punto di forza è proprio nella loro diversità: l’esuberanza e la creatività di Fabiana Ferrucci, mamma di tre figli, entusiasta e curiosa, con un’inarrestabile voglia di sperimentare si sposano con la pacatezza e le capacità manageriali di Igor Margotti, cresciuto in realtà complesse sia in termini dimensionali che di architettura dell’offerta.

In tandem ai comandi delle cucine del ristorante vomerese Cantina La Barbera Fabiana e Igor hanno deciso di dare vita alla Ferrucci & Margotti, società di Consulenza e Formazione con annessa Business Unit dedicata al Banqueting.

La società si occuperà, come già in passato i due chef hanno fatto singolarmente, dello start-up di nuovi progetti, menù engineering, food costing, consulenza sulle attrezzature, formazione dedicata al personale di sala e di brigata. La sezione Banqueting si dedicherà, invece, all’organizzazione di eventi, manifestazioni e feste private.

Gli chef

Nel giro di dieci anni Fabiana brucia le tappe partendo dalla Pizzeria di “Michele Condurro” (CE) dalla quale viene contattata giovanissima, per passare a Spicchi d’Autore dove affianca come responsabile di cucina il Monzù Gerardo Modugno apprendendone i segreti della frittura. Approda poi a Dodici Morsi (CE) al fianco dello Chef Mirco Scognamiglio e in seguito a “La Figlia del Presidente” in qualità di Chef. Frequenta lo Zen Food Lab dello Chef Alfredo Iannaccone fino a diventare poi nel 2020 responsabile del comparto femminile della Associazione Provinciale Cuochi Napoli.

Anche l’iter professionale di Igor lo vede protagonista di esperienze variegate. Muove i primi passi da Casa Maria Antonietta ad Anacapri e poi da E’ Divino a Capri. In seguito diventa Chef del Nabilah Luxury Beach a Bacoli e poi dell’Oasi del Mare a Varcaturo per compiere poi l’ultimo passo, cronologicamente parlando, che lo vede Chef resident assieme a Fabiana presso il ristorante Cantina La Barbera a Napoli.

I partner

I partner del progetto Ferrucci & Margotti sono il Lido Oasi del Mare, Sapori Unici di Elio Testa, Lofoten Seafood Group, La luna nel bicchiere, Pascarella Ho.re.ca. e Olivarte.

Lido Oasi del Mare

Nato circa 50 anni fa dalla mirabile visione imprenditoriale del patron Pasquale Cacciapuoti, attualmente il lido Oasi del Mare di Varcaturo, stabilimento balneare e beach club, dispone di un’ampia spiaggia attrezzata con solarium e di un ristorante con vista sul mare che propone una cucina raffinata basata su ottime materie prime.

Sapori Unici di Elio Testa

Nel 2000 il Maestro affinatore Elio Testa, forte di un’esperienza pluridecennale nella selezione di prodotti di alta qualità, fonda la “Sapori Unici”, azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti caseari e nella consulenza a gastronomie e ristoranti anche stellati.

Lofoten Group

L’azienda, diretta da Katharina Mosseng, distribuisce in Italia Stoccafisso IGP delle Isole Lofoten, baccalà, salmone affumicato e Skrei®. Tutto il pesce viene allevato e pescato nelle Isole Lofoten, situate a nord-est della Norvegia, in modo sostenibile nel rispetto degli ecositemi locali. La trasformazione, effettuata con tecniche tradizionali e certificate, garantisce un prodotto finale sano e naturale.

La luna nel bicchiere

Steffen Wagner, tedesco innamorato di Napoli, fonda La luna nel bicchiere nel 2018. L’azienda seleziona e distribuisce etichette di 15 piccole cantine, campane e italiane, che abbracciano tutti gli stili di produzione. Inoltre Wagner, sommelier e degustatore AIS, progetta e redige carte dei vini e fornisce consulenza ai ristoratori per la gestione della cantina.

Pascarella Ho.re.ca.

L’azienda, fondata nel 2014 da Nunzio Pascarella dopo una trentennale esperienza nel settore ho.re.ca., dispone di una gamma di oltre 4000 prodotti che vanno dalla pasta alle carni passando per olio, formaggio e salumi. Pascarella fornisce i propri prodotti a ristoranti, pizzerie e hotel, ma anche ai professionisti del settore catering e banqueting.

Olivarte

Olivarte è un’azienda dedita alla produzione e commercializzazione di olio extravergine di oliva di alta qualità che spazia dalla Dop Colline Salernitane al biologico e trova collocazione presso strutture di target elevato e cucine di chef stellati. Le olive vengono raccolte all’invaiatura e molite in un moderno impianto ad estrazione continua. Tutti i prodotti sono accompagnati da certificazione europea e governativa sulle qualità, le caratteristiche organolettiche, le tecniche usate, il luogo e la data di produzione.

Info:

Ferrucci & Margotti

Mob. 345 4132519 / 366 2574436

ferrucciemargotti@gmail.com

Commenti

commenti