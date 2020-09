L’Unione Italiana Commercialisti di Napoli parteciperà alle elezioni della Cassa di previdenza

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

A parziale rettifica di quanto apparso su quotidiani e testate on line circa un comunicato dell’Unione Italiana Commercialisti di Napoli in merito alle elezioni della Cassa di Previdenza professionale, il presidente Francesco De Clemente tiene a specificare che “erroneamente da quanto titolato dalle testate locali <<L’Unione Italiana Commercialisti di Napoli non parteciperà alle elezioni della Cassa di previdenza>>, Un.I.Co. ribadisce l’assoluta autonomia del sindacato Un.I.Co Napoli da appoggi specifici a candidati o comitati”. De Clemente ha poi ribadito: “Si conferma l’intenzione di andare a votare, regola numero 1 di ogni consesso democratico, lasciando agli iscritti di Un.I.Co Napoli la libera scelta sulle preferenze ai candidati alla rappresentanza dell’ordine di Napoli alla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti”.

