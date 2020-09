Covid test studenti, Beneduce: “Aiuto concreto alla popolazione”

Sanita’: Beneduce (Campania Libera) Si aprirà a breve la possibilità per gli studenti campani di effettuare un Covid test che attesterà con maggiore velocità la positività o la negatività al virus. “Cio’ e’ frutto dell’impegno di un nostro Istituto di ricerca, il Ceinge, che da mesi sta studiando un test salivare. Questo consentirebbe a breve di fare il test in una prima fase anche ai ragazzi e una volta identificati i positivi, monitorare i contatti, quindi gli studenti che sono stati in vicinanza con chi è risultato positivo così da essere sottoposti loro stessi a test molecolare, isolando subito dunque il possibile contagio. Mi impegno in prima persona al fianco dello staff del governatore, come Consigliere di Campania Libera , ma soprattutto come medico a fare in modo che in questa fase di

convivenza con il virus la Regione Campania dimostri come nell’emergenza provocata dall’epidemia di coronavirus le eccellenze del territorio riescano a mettere a disposizione tutta la loro esperienza e i loro studi per provare a dare un concreto aiuto alla popolazione “ Conclude la Consigliera di Campania Libera , dott.ssa Flora Beneduce