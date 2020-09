Calcio e scaramanzia: la Puteolana sceglie Gennaro Tammaro Onoranze Funebri come sponsor

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Si dice che a Napoli e dintorni le persone siano estremamente scaramantiche; non la pensa così la Puteolana, squadra di calcio di Pozzuoli con una storia lunga oltre un secolo, che nelle scorse ore ha siglato un accordo di partnership con l’agenzia di onoranze funebri Gennaro Tammaro Eccellenza Italiana. Così, una pompa funebre diventa ufficialmente sponsor di una squadra di calcio.

La singolare sinergia tra la compagine granata e la famosa azienda napoletana segna, secondo la ditta, un’importante passo in avanti verso “lo sdoganamento di una certa cultura per cui le imprese funebri, soprattutto al sud, sono ai margini del tessuto sociale e imprenditoriale e viste sempre con atavica diffidenza”.

“Crediamo – spiega Gennaro Tammaro, patron dell’omonima azienda – che il contributo di realtà come la nostra sia fondamentale per la crescita collettiva. Con l’ASD Puteolana 1902 condividiamo la vision, l’idea che realtà fortemente presenti sul territorio contribuiscano alla crescita e lo sviluppo dello stesso. Per questo siamo veramente felici di questa partnership, sperando sia il primo step di un rapporto che porti a sviluppare una serie di iniziative utili per la città di Pozzuoli e per l’area flegrea”.

