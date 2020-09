Massimiliano Caiazzo vince il Premio Kinèo Giovani Rivelazioni del Festival di Venezia

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Massimiliano Caiazzo giovane e talentuoso attore, originario di Castellammare di Stabia, porta a casa il primo grande risultato della sua carriera: il Premio Kinèo Giovani Rivelazioni.

Un premio prestigioso che da questa edizione oltre a diventare “maggiorenne”, grazie ai suoi 18 anni appena compiuti, cambia nome in Kineo New Generation. Si tratta del primo grande premio assegnato a Venezia 2020, con una cerimonia di gala tenutasi sabato 5 settembre.

A vincere la sezione Giovani Rivelazioni del Premio Kinèo in passato sono state attrici del calibro di Jasmine Trinca e Alba Rohrwacher.

L’attore sarà tra i protagonisti della serie Rai “Mare fuori”, diretta da Carmine Elia, in onda a breve sul piccolo schermo e in cui reciterà al fianco di artisti come Carolina Crescentini e Carmine Recano.

Massimiliano Caiazzo è un giovane attore di 23 anni nato a Napoli, che inizia a studiare recitazione all’età di 18 anni presso la scuola di cinema Mèliès guidata dall’attore Gianfelice Imparato, per poi proseguire i suoi studi a Roma con Francesca De Sapio .

Nel 2012 partecipa a due cortometraggi: “Sorrentum” e “Il simposio di Platone”. Il suo debutto televisivo arriva nel 2016 con “Furore”, la serie Mediaset diretta da Alessio Inturri.

Nel 2018 l’attore è stato scelto selezionato come uno dei nuovi dieci giovani talenti italiani per il progetto Officine Lab presentato alla Festa del Cinema di Roma lo stesso anno.

Contemporaneamente è in scena a Napoli in “Il diario di un bambino cresciuto” , uno spettacolo scritto e diretto da lui in occasione del premio Annibale Ruccello.

