LUVO BARATTOLI ARZANO, COMINCIA IL LAVORO IN PALESTRA

Primo giorno di allenamento per le ragazze della Luvo Barattoli Arzano. Messo alle spalle il periodo dei preliminari sanitari, si comincia a lavorare sulla forma fisica in vista del prossimo campionato di Serie B1 femminile che dovrebbe cominciare il prossimo 7 novembre con una trasferta in casa del Modica.

Ad ospitare le atlete agli ordini del preparatore atletico Maurizio Di Rubbo è stato l’Imperial Fitness di Arzano, il centro sportivo che da otto anni è al fianco del team vollistico cittadino.

Un plauso al capo della struttura Massimo Iermani ed il suo braccio destro Luigi Tibello che non mancano di fare sentire la loro vicinanza in ogni momento della stagione agonistica.

Per vedere la Luvo Barattoli Arzano all’opera in casa occorre attendere il giorno 14 novembre quando alle ore 16.30 arriveranno le rivali dell’Akademia Sant’Anna di Messina.

La squadra di coach Piscopo avrà subito la doppia interna, infatti nel terzo turno (21 novembre alle ore 16.30) ci sarà il sestetto del Cerignola.

