Rita Borrelli, al via la sfida per le Regionali

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Imprenditrice di successo nell’ambito della pubblicità e dello spettacolo, organizzatrice di eventi nonché amante del nostro territorio: ecco solo alcune

definizioni per provare a raccontare Rita Borrelli candidata alle elezioni regionali con De Luca Presidente nella lista “LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARE MODERATI” insieme a Pasquale Di Fenza imprenditore edile di Marano di Napoli, già noto nel mondo politico nostrano.

Una scelta fatta col cuore e nata a seguito della profonda fiducia che nutre per Vincenzo Varriale, colui il quale le ha chiesto di accettare questa sfida. Ma ciò che ha spinto l’imprenditrice a scendere in campo è stata soprattutto la convinzione della necessità di una nuova classe politica giovane e dinamica per la Campania, con nuove idee, con un progetto innovativo per un futuro diverso.

Pragmatica e determinata Rita Borrelli ha deciso di sostenere il Presidente De Luca anche a seguito della sua gestione dell’emergenza coronavirus e del lockdown, ma soprattutto è convinta che il Governatore uscente nel prossimo quinquennio farà ancora tanto per il territorio.

3 i punti fondamentali per la neo candidata su cui puntare e battersi: lavoro, sanità e turismo con l’onestà e la lealtà che da sempre la caratterizzano. Queste le leve imprescindibili su cui puntare per la crescita e lo sviluppo della regione e il futuro dei nostri giovani.

Commenti

commenti