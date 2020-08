Caso Spadafora, De Lorenzo (M5S): “Vicenda incomprensibile, Spadafora non si tocca”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Esprimo vicinanza e solidarietà al ministro Spadafora a cui mi lega un rapporto di profonda stima. Credo che lui rappresenti, con la sua preparazione e la sua competenza una delle migliori espressioni del Movimento 5 Stelle”.

Così la deputata campana del Movimento 5 Stelle Rina Valeria De Lorenzo sulla vicenda relativa alla sfiducia nei confronti del ministro Vincenzo Spadafora che ha rimesso nelle mani del premier Giuseppe Conte la delega allo Sport conservando quella alle Pari Opportunità.

“Le ambizioni personali di alcuni non dovrebbero minare l’equilibrio interno all’esecutivo nazionale, raggiunto faticosamente grazie all’impegno di tutti, mettendo in discussione persone che come Spadafora hanno lavorato, senza risparmiarsi, nell’interesse del Paese. Questa è una vicenda per me incomprensibile, Vincenzo Spadafora non si tocca. A lui il mio sostegno e la mia solidarietà”.

Fonte: Ufficio Stampa De Lorenzo

