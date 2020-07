Massimiliano Caiazzo super tra i super ospiti del Giffoni Film Festival

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Massimiliano Caiazzo giovane e talentuoso attore, sarà tra i protagonisti di una masterclass Cult creata in collaborazione con DO Cinema di Daniele Orazi, che si terrà il 26 agosto nell’ambito della seconda tranche del Giffoni Film Festival (25-29 agosto).

L’attore, assieme ai giovani colleghi De Concilio e Serpico dopo aver incontrato i jurors ed aver risposto alle loro curiosità, riceverà l’Explosive Talent Award.

Massimiliano Caiazzo è un giovane attore di 23 anni nato a Napoli, che inizia a studiare recitazione all’età di 18 anni presso la scuola di cinema Mèliès guidata dall’attore Gianfelice Imparato, per poi proseguire i suoi studi a Roma con Francesca De Sapio .

Nel 2012 partecipa a due cortometraggi: “Sorrentum” e “Il simposio di Platone”. Il suo debutto televisivo arriva nel 2016 con “Furore”, la serie Mediaset diretta da Alessio Inturri.

Nel 2018 l’attore è stato scelto selezionato come uno dei nuovi dieci giovani talenti italiani per il progetto Officine Lab presentato alla Festa del Cinema di Roma lo stesso anno.

Contemporaneamente è in scena a Napoli in “Il diario di un bambino cresciuto” , uno spettacolo scritto e diretto da lui in occasione del premio Annibale Ruccello.

Massimiliano tornerà sul piccolo schermo a fianco di Carolina Crescentini con un ruolo da protagonista all’interno della serie Rai di prossima uscita “Mare fuori”, diretta da Carmine Elia.

