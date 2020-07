Psicologo di base, Beneduce: “Legge di civiltà e sostegno”

Approvata oggi in Consiglio Regionale la legge per l’istituzione della figura dello psicologo di base in Campania. Tra i firmatari della proposta per la Commissione Sanità del Consiglio regionale, la consigliera Flora Beneduce, che si dice soddisfatta per il risultato ottenuto.

“Per il mio vissuto e la mia esperienza professionale da sempre mi batto per assicurare il benessere psico-fisico dei cittadini. Segnatamente, la legge regionale per l’istituzione dello psicologo di base, rappresenta un importante salto di qualità per tutti noi.

Questa figura professionale, in una dimensione di collaborazione congiunta al fianco del medico di famiglia, potrà permettere un approccio globale alle richieste dei pazienti. Il fine ultimo sarà quello di intercettare i bisogni dei pazienti e mettere in campo gli interventi necessari sia terapeutici che di prevenzione delle principali patologie che hanno un risvolto sulla sfera psicologica e della vita sociale, in sinergia con gli interventi terapeutici del medico. Una legge ancor più necessaria dopo l’emergenza Covid, che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere”.

Dichiara Flora Beneduce, primario degli Ospedali Riuniti della penisola sorrentina.