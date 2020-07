Pompei, Nappi (Lega): “Tuteliamo i lavoratori del sito archeologico, basta lesinare sugli stipendi”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“I lavoratori di siti archeologici straordinari come quelli di Pompei ed Ercolano devono essere tutelati da Regione e Governo e non affossati da enti privati che, con l’avallo del Ministero dei Beni Culturali, spostano profitti e ricchezze dalla Campania in altre regioni. La quarantena ha avuto effetti devastanti sull’economia di oltre 60 addetti ai lavori che si occupano di accoglienza, del controllo accessi, della biglietteria e dell’ufficio informazione. Per mesi i loro stipendi sono stati dimezzati, senza ricevere adeguati ammortizzatori sociali. Il risultato finale di questa scellerata politica è che molte famiglie hanno contratto debiti su debiti. Per tutelare i nostri lavoratori che ogni giorno rendono possibili le visite turistiche chiediamo turni full time ripartiti in meno giorni e buste paga al 100%. Basta risparmiare sul costo del lavoro”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania.

Commenti

commenti