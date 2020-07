Centro Ester Carioca, arriva il riconoscimento di Scuola Calcio D’Elite

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il presidente Corvino: Ripagato l’amore verso i giovani atleti

Gran fermento in casa del Centro Ester Carioca. La società ad Est di Napoli, ha appena messo a punto gli organici che nella prossima stagione guideranno i giovani calciatori sui campi della regione ed ha accolto con grande soddisfazione la notizia di essere diventata “Scuola Calcio d’Elite”.

Questo riconoscimento viene tributato dalla FIGC SGS alle scuole calcio che soddisfano tutti i requisiti necessari alla tutela e all’attuazione dei punti contenuti nella “Carta dei Diritti dei Bambini”. Dopo un anno e mezzo di attività, la società del presidente Pasquale Corvino ha realizzato un progetto che riempie d’orgoglio l’intero quartiere di Barra. Un obiettivo reso possibile dal lavoro del direttore generale Salvio Russo in sintonia con il responsabile della Scuola Calcio Vincenzo Russo.

“Un riconoscimento che ripaga quanti lavorano dimostrando grande amore verso i più giovani. Questo è solo un punto di partenza -spiega il presidente Pasquale Corvino- nei prossimi giorni renderemo note altre iniziative che consentiranno al Centro Ester di essere sempre più vicini ai giovani, soprattutto quelli che hanno bisogno di una mano in più”.

Per rendere sempre più appetibile e di qualità il progetto calcio del Centro Ester, proseguono le collaborazioni speciali con ex campioni come Generoso Rossi (preparatore dei portieri) e Ciro Muro (Maestro Tecnica Individuale) che dalla scorsa stagione hanno affiancato il Coordinatore Organizzativo Eduardo Maresca e il Coordinatore tecnico Mauro Agovino nella cura dei giovani rossoblù.

Altra novità è il calcio femminile, settore che ha come dirigente sportivo qualificato Nicole Orecchia e come mister e preparatore atletico Serena Pocino, laureata in Scienze Motorie, che vantano un passato in serie A.

