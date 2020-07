Tutti pazzi per Badabee, l’app che organizza le tue serate

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

C’è un luogo digital grazie al quale le esperienze del mondo reale diventano belle e semplici da organizzare. Per festeggiare un compleanno, passare una serata con amici, pianificare un evento che soddisfi tutti gli invitati. Badabee è la prima community Italiana di food influencer, un’app che ti consente di invitare gli amici a casa tua o di organizzare delle uscite con loro nei locali della tua città.

Una piattaforma che, nel rispetto delle direttive del Ministero della salute, in questo delicato periodo di emergenza Covid 19, permette anche di ordinare cibo a domicilio o da asporto dai locali affiliati, e offre a tutti i ristoranti la possibilità di creare illimitati menu digitali. E tutti i servizi sono offerti a prezzi competitivi per venire incontro alle necessità degli imprenditori che hanno bisogno di ripartire.

Badabee è studiata per offrire un’esperienza completa a tutti i propri utenti, nella massima convenienza. Sulla piattaforma è possibile creare il proprio evento scegliendo il locale, prenotare e invitare i propri amici che potranno a loro volta consultare i menu, confermare l’adesione e interagire in uno spazio dedicato, scambiando messaggi, foto, video che resteranno sempre disponibili per tutti gli invitati in ricordo dell’esperienza. E nel caso non siano tutti d’accordo sul locale, l’app offre anche la possibilità di lanciare un sondaggio tra i partecipanti, così da permettere loro di scegliere insieme dove trascorrere la serata.

La community incoraggia gli utenti dotati di maggiore spirito d’iniziativa: i food influencer. Offre loro uno spazio e suggerimenti per inventarsi ogni giorno nuovi eventi e nuove uscite con gli amici; gli permette di uploadare e inviare i “flyer” per gli inviti, d’accordo con gli stessi ristoratori, ricevendo ricompense sotto forma di “Badapoint”. E queste ricompense premiano ogni iniziativa e attività all’interno della piattaforma.

Ad esempio, quando il gruppo arriverà nel locale per consumare, mostrando il QR Code che attesta l’avvenuta prenotazione, ognuno degli invitati riceverà punti Badabee e, allo stesso modo, gli utenti vengono ricompensati quando invitano gli amici ad iscriversi alla piattaforma. Ricompense che tra poche settimane potranno essere convertite in premi e sconti.

I locali nell’app, anche se non affiliati, sono tutti raggiungibili grazie alla funzionalità di ricerca disponibile sia sull’app che sul portale www.badabee.it.

I ristoranti convenzionati saranno dotati di una pagina invitante e ricca, con descrizioni e menu. Essi dalla piattaforma potranno ricevere le prenotazioni ai tavoli, le richieste di delivery e il ritiro per l’asporto. I ristoranti non convenzionati saranno comunque presenti e raggiungibili dall’utente, ma indirettamente, attraverso l’indirizzo, il numero di telefono e la mail.

La funzionalità di ricerca dell’app porta con sé anche un’altra novità: la possibilità di ricercare piatti o bevande nei propri dintorni. Basta che un ristorante abbia inserito nel menù quella determinata pietanza ed essa diventerà immediatamente ricercabile dalla community.

I ristoranti, grazie a questi strumenti, possono rendersi visibili nella piattaforma, organizzando e promuovendo i propri eventi con menù dedicati, e raccogliendo adesioni anche da parte di nuovi clienti che frequentano già la community Badabee.

A tutela di tutti (e questa è un’altra novità per il mondo della ristorazione), l’app darà la possibilità di lasciare recensioni solo dopo aver effettivamente prenotato e consumato una cena nel locale affiliato, grazie al riconoscimento dei prenotati a mezzo QR Code. Pertanto tutte le recensioni su Badabee saranno certificate.

L’applicazione mobile è disponibile gratuitamente. Allo stesso modo, l’accesso alla piattaforma sarà fornito gratuitamente per un mese di prova a tutti i ristoratori che si registrano entro il 9 agosto con il codice amico NEWS1. Insomma, Badabee è un bel racconto di come il digital può migliorare la vita reale.

