Lunedì 20 luglio Errico Porzio inaugura una nuova pizzeria a Salerno e festeggia 20 anni di carriera

Doppia festa in vista in casa Porzio: il pizzaiolo di Soccavo, diventato un’autentica star del web grazie al successo che le sue pizze riscuotono sui social network, si appresta a festeggiare 20 anni di carriera.

Un traguardo contornato da innumerevoli successi che “il pizzaiolo social” ha scelto di festeggiare in grande stile.

Il prossimo lunedì 20 luglio, Porzio inaugurerà una nuova pizzeria sul lungomare di Salerno.

Dopo l’inaugurazione della pizzeria accanto alla sede storica di Soccavo, in via Cornelia dei Gracchi, al Vomero e ad Aversa, oltre alla focacceria in via dell’Epomeo, Porzio si appresta a vivere l’ennesima new opening in una cornice di tutto rispetto.

La sesta pizzeria Porzio aprirà nel cuore di Salerno, sul lungomare Trieste a due passi da Piazza della Concordia.

I “cavalli di battaglia” di Porzio, come la Pizza Poker, Kellallà, il Pizzimbocca, dunque, sbarcano anche a Salerno, andando ad implementare un menù ricco di proposte, tutte irresistibili, in perfetto “stile Porzio”. Le pizze, che verranno cotte rigorosamente in forno a legna, saranno disponibili anche con impasto ai cereali e integrale, oltre al classico, e anche senza glutine. A completare la gustosissima offerta gastronomica, la celebre ed apprezzatissima frittura di Porzio.

Il locale, che aprirà a luglio su Lungomare Trieste 18/20, avrà circa 80 posti a sedere tra interni ed esterni.

Tutt’altro che casuale la scelta della data dell’inaugurazione della sesta Pizzeria Porzio, così come lo stesso Porzio ha spiegato in un post pubblicato sui suoi seguitissimi profili social:

“Nel 2000 avevo 23 anni e dopo una dura e preziosa gavetta aprii il mio piccolo locale d’asporto nel mio quartiere di nascita

6 persone nello staff : io , mia madre, mio padre, i miei 2 fratelli e Valentina.

Paura, adrenalina, gioia, felicità, passione erano i sentimenti predominanti.

A distanza di 20 anni , con tanta esperienza alle spalle e 75 collaboratori non mi sento affatto vecchio per questo Mestiere e le emozioni che provo ad ogni traguardo raggiunto sono sempre le stesse , anzi più forti ancora.

Il 20 luglio 2020 dalle ore 20 festeggiamo insieme i 20 anni di Porzio!

Si inaugura Salerno.

E che vo dic a fa’: siete tutti invitati. Guagliu’ amma esser Abbondanti!”

