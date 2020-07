Il Borgo del Casale: c’è chi scende e c’è chi sale

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Visitiamo il Borgo del Casale a Posillipo e la chiesa di Santo Strato. Lontano dal traffico cittadino, scoprirete che Posillipo non è soltanto mare, ma è anche un luogo dove regna la quiete, lontano dal traffico cittadino.

Appuntamento: sabato 18 luglio a Posillipo, all’incrocio tra via Posillipo e via Boccaccio.

La visita guidata si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 16 luglio alle ore 23:

inviare una mail a erika83e@gmail.com o contattare telefonicamente (anche sms o whatsapp) il numero 3492949722

Fornire cognome e recapito telefonico

Durata della visita: due ore circa

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro



Obbligatorio portare con sè la mascherina.

Durante il tour è obbligatorio mantenere il distanziamento.

L’itinerario è a cura di Erika Chiappinelli, guida autorizzata della Regione Campania

