Paganese Calcio: Mister Tarantino Lima all’Under16

Un incarico importante per la prossima stagione 2020/2021, un ruolo strategico nella categoria under 16 sempre nel prestigioso vivaio della Paganese Calcio. È questo il prossimo futuro di Mister Salvatore Tarantino , da tre anni nella Società sportiva di Pagani dove, insieme alla passione e all’amore per il calcio, ha unito anche l’immensa gratitudine per la famiglia azzurrostellata. “Sono felicissimo di essere stato riconfermato alla Paganese in qualità di responsabile tecnico dell’Under16 – esordisce Mister Tarantino – Lima, è una gioia intensa poter continuare a contribuire alla crescita sportiva e sociale di tanti adolescenti. Per questo ringrazio la Famiglia Caiazzo che mi ha dato la possibilità di esserci”. Mister Tarantino ha poi continuato: “Ho avuto una forte determinazione, con obiettivi chiari e sacrifici che quotidianamente hanno temprato il corpo e lo spirito verso il raggiungimento degli obiettivi che mi ero preposto. Continuerò a lavorare in questo modo, garantendo la mi assidua presenza ad una Società che continua a riporre fiducia in me”. Mister Tarantino ha poi concluso: “ Ringrazio di cuore per l’incarico che mi onora e risponderò con i risultati”.

