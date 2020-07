Cambi di vertici presso una delle realtà bancarie più giovani e promettenti del territorio: Banca del Sud

A seguito dell’Assemblea dei Soci, svoltasi lo scorso 26 giugno, la Banca del Sud ha ufficializzato la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione del dott. Alberto Mocchi , a cui è stata conferita anche la carica di Presidente, dell’avv. Sergio della Rocca e del dott. Sossio Del Prete.

Un passo importante per questa realtà che da quando è nata, costituisce per la Campania, un’alternativa concreta ai grandi gruppi bancari, che troppo spesso non tengono nella debita considerazione il tessuto economico del Sud Italia e delle piccole e medie imprese locali.

Il mood dell’istituto “Nata per starti vicino”, oggi più che mai è molto più di uno slogan: è la sostanza della sua mission e della sua politica di sviluppo.

Il neopresidente, Alberto Mocchi, che vanta un’approfondita conoscenza del mondo bancario avendo ricoperto numerosi ruoli di responsabilità̀ in diversi Istituti, si farà quindi naturalmente portavoce dei concetti e valori propri di Banca del Sud.

Tra i tanti incarichi affidatigli ricordiamo quello di consigliare di amministrazione di Banca Carige Spa, di Banca Cesare Ponti,Direttore Generale di Cassa del Risparmio di Rimini, nonchè Presidente di C-Global spa (Società Gruppo Cedacri), Consigliere del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a Roma , nonchè Vicepresidente Fides SPA e consigliere di Amministrazione di Anima Sgr.

Insomma un curriculum di tutto rispetto e prestigio che assicura una guida salda e stabile ad un istituto che ha davanti le sfide di un futuro difficile ma che vuole vivere, nel proprio territorio, da protagonista.

A tal proposito, Domenico Longo, Direttore di Banca del Sud saluta con entusiasmo questa nuova carica: ” Certo che il nuovo Presidente si farà interprete delle esigenze e delle richieste del territorio e delle sue imprese, auguro buon lavoro al dr. Mocchi. E’ fondamentale per la nostra banca avere il coraggio di scommettere sul Sud, di raccogliere le ricchezze del Mezzogiorno, reinvestirle nello stesso territorio per vederlo crescere “