GIOVANNA AQUINO: LE GIOVANI DELL’ARZANO VOLLEY SONO PRONTE ED AMBIZIOSE

Giovanna Aquino ricomincia da tre. Dopo la seconda stagione in maglia arzanese interrotta per le note vicende, passa l’estate fra libri ed esercizi fisici in attesa di riprendere con la pallavolo.

“Sto approfittando di questi mesi per intensificare lo studio per il prosieguo degli studi al dipartimento di Farmacia. Ed ho continuato, come ho potuto, a fare un po’ di allenamento per mantenermi in forma. Quando non si poteva uscire di casa mi sono accontentata di corsa sul posto e addominali anche perché speravamo ancora che ricominciasse il campionato. Ora sto giocando a beach-volley per avere di nuovo un rapporto diretto con la palla”.

Schiacciatrice, classe 1998, originaria di Avellino è alla terza stagione ad Arzano dopo la lunga trafila giovanile, fino all’esordio in serie A con la Volalto Caserta e un’apparizione a Castellammare. A Caserta ha vinto tanti titoli provinciali giovanili e quello regionale dell’Under 18.

Il primo anno arzanese si è concluso con un secondo posto conquistato con una escalation esaltante di risultati, lo sfizio di giocare nei playoff e il secondo posto nel girone. La seconda stagione invece è stata stroncata dal Corona Virus: “Resta il rammarico per il fatto di non essere riusciti a chiudere la stagione ma la salute viene prima di ogni altra cosa, hanno fatto bene a non farci rischiare. Mi dispiace non aver raggiunto sul campo l’obiettivo che ci eravamo prefissati, brutto non poterci provare fino in fondo. Ma adesso guardiamo avanti”.

L’Arzano Volley, sempre più giovane, sempre più grintosa: “Sicuramente l’anno prossimo saremo una squadra giovane, con tanta voglia di lavorare. Siamo pronte a fare sacrifici avendo sempre il sorriso sulla faccia. Delle nuove conosco bene Marianna De Siano. Abbiamo condiviso il campo da avversarie e siamo state compagne nella rappresentativa. Ho parlato con Ilaria Michelini, la palleggiatrice, anche lei volenterosa e pronta a migliorare, mi ha fatto una buona impressione, dobbiamo lavorare senza pesantezza”.

Ad Arzano arriva finalmente l’aria calda nel palazzetto anche se: “Sono contenta ma per le altre. Io non soffro il freddo e speriamo di non dover fare allenamento in tenuta da beah volley. Magari a dicembre organizzo una sfida con Francesca Passante, un’altra che non soffre le temperature rigide”.

