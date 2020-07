Baracca dei Buffoni in scena con Come una bestia!

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

All’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere

Venerdì 10 luglio ore 21

Venerdì 10 luglio, ore 21, all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, sito a Piazza Adriano, 35 a Santa Maria Capua Vetere, per Arena Spartacus Festival, la Baracca dei Buffoni presenta “Come una bestia”, per la regia di Orazio De Rosa, con Antonio Perna.

Uno scarafaggio arrampicatore sociale, uno scorpione killer, una spugna che vuole smettere di bere, un pappagallo che parla d’amore… Viskovitz è ognuna di queste bestie e molte altre ancora, alle prese con le loro bizzarrie, nevrosi, vanità. Ma è la condizione umana, in tutta la sua dignità e scostumatezza, a essere rappresentata attraverso queste esilaranti metamorfosi.

Come una bestia è un tour de force di comicità e intelligenza, dove il gergo scientifico diventa invenzione linguistica, la battuta aforisma. Attacchi folgoranti danno vita a intrecci pieni di sorprese, che spaziano dalla gag comica al western, dall’assurdo al blues. Sono favole ironiche che illuminano un mondo in cui si fatica a essere animali e si finisce per diventare bestie.

Info e prenotazioni:

Tel. 0823-1831093

Cell. 392-3070500

Mail: arena.spartacus@gmail.com

FB: Arena Spartacus Festival

www.arenaspartacus.it

