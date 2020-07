TRASPORTI, FIT CISL: ANM E CTP, DE MAGISTRIS FALLIMENTARE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Trasporti al collasso tra Napoli e provincia. “Gli ultimi episodi relativi ai mezzi Anm e Ctp dimostrano la gestione fallimentare da parte di Luigi de Magistris sindaco di Napoli e della Città Metropolitana”, denuncia il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella.

Stamattina, racconta il rappresentante sindacale, “si è nuovamente fermata la metropolitana per un guasto tecnico risolto soltanto grazie alla prontezza del macchinista”. Quanto ai mezzi della Ctp fermi in deposito “non sono stati versati i contributi all’Inps e non sono stati ancora pagati gli stipendi: una situazione inaccettabile per i lavoratori e gli utenti”.

Commenti

commenti