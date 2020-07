ESTATE a CORTE: una invincibile estate di cinema nel ventre dei Quartieri Spagnoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Organizzazione: FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, Associazione Movies Event, Bronx Film

Direzione artistica: Giuseppe Colella, Fabio Gargano, Pietro Pizzimento

dal 7 luglio al 24 agosto nel cortile di via Portacarrese a Montecalvario

Start proiezioni: ore 21 | Biglietti: 5€ | Capienza: 180 spettatori.

Proiezioni e incontri. Dialoghi con attori__registi_musicisti_sceneggiatori.

Tra gli ospiti: Guido Lombardi e Nelson | Francesco Lettieri e Peppe Fiore |

Toni D’Angelo | Marco D’Amore

martedì 7 e mercoledì 8 luglio anteprima nazionale

Il ladro di cardellini, regia di Carlo Luglio

con l’intervento del cast e in particolare di Nando Paone attore protagonista

Visioni e incontri, proiezioni e dialoghi. Attori, musicisti, registi, critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari si danno appuntamento – in questa irripetibile e invincibile estate – nel cortile di FOQUS, struttura nel ventre dei Quartieri Spagnoli che accoglie una idea adrenalinica di tre direttori artistici: Pietro Pizzimento, Fabio Gargano e Giuseppe Colella.

Nasce con tali prospettive ESTATE a CORTE, cartellone di film dell’ultima stagione e non solo. Una stagione, vista la planetaria pandemia COVID-19 e le imprevedibili conseguenze sanitarie-economiche, disgraziata, rocambolesca e menomata. Per ristabilire una sorta di equilibrio, per ritornare alla priorità del racconto e al senso di sentirsi esseri umani in collettivo, è in arrivo un progetto che intende riportare in piazza le persone e le proprie storie. Di fantasia e reali. Spietate e romantiche, sportive e passionali, goliardiche e on the road. Sarà, così, alla maniera dei versi di Albert Camus, una invincibile stagione di sensazioni cinematografiche inattese.

Dal 7 luglio al 24 agosto, ogni sera dalle 21 (porte aperte dalle 20) la platea di cittadini residenti e di visitatori potrà partecipare a un’esperienza|esperimento che senza esitazioni porterà un intenso scambio di relazioni. Proprio nel ventre di quei Quartieri Spagnoli che non troppe volte (finora) sono stati epicentro della narrazione cinematografica contemporanea.

“Dopo esserci impegnati sul territorio nel periodo del lockdown – spiega Rachele Furfaro, presidente FOQUS – sostenendo la distribuzione di beni di prima necessità ad alcune centinaia di famiglie in particolare difficoltà, FOQUS e i Quartieri Spagnoli propongono alla città una nuova iniziativa. Dopo il successo del primo Festival del Cinema spagnolo dello scorso anno, i Quartieri Spagnoli presentano nella Corte di FOQUS una rassegna di cinema di qualità, perché ogni sera d’estate, nel cuore dei Quartieri, nel cuore di Napoli, la Corte di FOQUS diventi una Piazza, un luogo di accoglienza, di benessere e di incontro, a disposizione degli abitanti dei Quartieri e di tutti i napoletani”.

“È con piacere che annunciamo di aver unito le energie di tre realtà cinematografiche e culturali della nostra città per presentare una rassegna di cinema con anteprime, proiezioni di film di qualità e d’essai, incontri con registi, attori ed attrici di diverse opere presentate e con personaggi del mondo dello spettacolo”, commenta Pietro Pizzimento, che con Giuseppe Colella e Fabio Gargano è direttore artistico della rassegna ‘ESTATE a CORTE’. “In questa ‘invincibile estate’, per citare il titolo di una celebre poesia di Albert Camus, ci sono ampi segnali di apertura dopo una chiusura forzata e una viva volontà di riappropriarsi degli spazi e del tempo perso. La kermesse cinematografica all’aperto darà anche particolare attenzione alle produzioni Bronx Film, con opere vincitrici dei principali premi in festival internazionali e con l’intervento di molti autori. Si inaugura martedì 7 luglio alle 21 con l’anteprima nazionale per il pubblico in presenza del film ‘Il ladro di cardellini’ diretto da Carlo Luglio, con Nando Paone attore protagonista in gran spolvero”.

Carlo Luglio, che a lungo ha risieduto nei Quartieri Spagnoli, ritorna al cinema con una storia ambientata in un non-luogo del Mediterraneo dove ci si arrangia tra tentazioni di ludopatia e rincorse di uccellini speciali in mercati clandestini. Originali passepartout per il desiderio fiabesco di una nuova gioia di vivere. Dopo aver partecipato a svariati festival e rassegne, il film del regista napoletano dal 14 luglio sarà distribuito su diverse piattaforme: The Film Club, Chili, Infinity, Sky Primafila, Rakuten Tv, Apple TV, Tim Vision e poi su Amazon Prime Video.

“È un momento anomalo dove germinano idee nuove, nonostante le file di molti disperati alle mense Caritas o al Banco dei pegni”, riflette il regista Carlo Luglio. “Ciononostante avere l’onere e l’onore di ripartire qui dalla fondazione Foqus nel cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, dove ho vissuto per un lustro, e vedere spiccare il volo dei Cardellini del nostro film leggero e malinconico, è un segnale di trasformazione che ci porta alla consapevolezza di avere il dovere di cambiare in meglio le nostre vite e quelle di chi ci circonda”.

Fino al 24 agosto, ogni sera una proiezione cui si abbinerà talvolta una conversazione con un regista, un musicista, un attore. È il caso dell’incontro con il regista|scrittore Guido Lombardi (venerdì 10 luglio), autore de Il ladro di giorni, opera selezionata alla Festa del cinema di Roma 2019 e tre volte in nomination ai Nastri d’Argento 2020 nelle categorie migliore canzone originale (l’omonima Il ladro di giorni scritta da Nelson, premiato col David di Donatello nel 2018 e 2016, e cantata da Nelson e da Gnut), migliore fotografia (Daria D’Antonio) e miglior attore non protagonista (Massimo Popolizio). Lombardi sarà accompagnato a Foqus proprio da Nelson. Sabato 11 tocca a Francesco Lettieri, che dopo aver diretto tutti i videoclip di LIBERATO (da Nove maggio a We Come from Napoli) e diverse clip di Calcutta, K-Conjog, Francesco Di Bella, Giovanni Truppi e Noyz Narcos di recente ha debuttato dietro la macchina da presa con il film ULTRAS. Al suo fianco, interverrà lo sceneggiatore Peppe Fiore. Tra la visione di Border di Ali Abbasi e Parasite diretto da Bong Joon Ho, ecco ancora due faccia a faccia. Il 13 luglio il regista Toni D’Angelo parlerà del suo Falchi, interpretato da Fortunato Cerlino e Michele Riondino. Mentre sabato 18 luglio spazio a Marco D’Amore, regista e inteprete de L’immortale, sorta di narrazione cross-mediale che si inserisce nell’affresco della serie Gomorra.

La rassegna è realizzata in collaborazione con Film Commission Regione Campania e con il sostegno di FILM CLUB.

ESTATE A CORTE – Cinema all’aperto: Il Programma

7 luglio > 24 agosto 2020. Start proiezioni ore 21, via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli. Info 081.19174938 www.foqusnapoli.it

7 luglio – Anteprima nazionale – IL LADRO DI CARDELLINI (Italia, 2020, 90’) di Carlo Luglio con Nando Paone, Ernesto Mahieux, Gigi De Luca, Viviana Cangiano, Lino Musella, Tonino Taiuti, Giovanni Ludeno, Yuliya Mayarchuk.

Saranno presenti il regista Carlo Luglio, i produttori, gli attori: Nando Paone, Ernesto Mahieux, Pino Mauro, Yuliya Mayarchuk e il cast tecnico.

8 luglio – IL LADRO DI CARDELLINI (Italia, 2020, 90’) di Carlo Luglio con Nando Paone, Ernesto Mahieux, Gigi De Luca, Viviana Cangiano, Lino Musella, Tonino Taiuti, Giovanni Ludeno, Yuliya Mayarchuk

9 luglio – LA BELLE ÉPOQUE (Francia, 2019, 110’) di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, Fanny Ardant (César 2020), Doria Tillier, Guillaume Canet, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli, Lizzie Brocheré, Thomas Scimeca. Fuori Concorso al 72° Festival di Cannes (2019), 3 Premi César 2020 (Sceneggiatura Originale), 8 nomination César 2020 (Film, Regia). Presentato alla 14.ma Festa del Cinema di Roma (2019) (I wonder 7/11)

10 luglio – IL LADRO DI GIORNI (Italia, 2020, 105’) di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Augusto Zazzaro, Massimo Popolizio, Carlo Cerciello, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera (Vision). Saranno presenti il regista Guido Lombardi e l’autore della colonna sonora Nero Nelson, già vincitore di due David di Donatello per la migliore canzone originale.

11 luglio – ULTRAS (Italia, 2020, 108’) di Francesco Lettieri con Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia, Antonia Truppo (Netflix – Medusa). Saranno presenti alla serata il regista Francesco Lettieri e lo sceneggiatore Peppe Fiore.

12 luglio – BORDER – Creature di Confine (Gräns ) (Francia/Svez./Dan., 2018, 104’) di Ali Abbasi con Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom, Jörgen Thorsson, Andreas Kundler, Joakim Olsson, Ann Petrén. Film vincitore della sezione Un Certain Regard del 71° Festival di Cannes (2018), 1 nomination Oscar 2019, 1 European Film Award 2018, 4 nomination European Film Award 2018 (Film, Regia, Sceneggiatura) (PFA Films V.m 14 -18/03/2019)

13 luglio – FALCHI (Italia, 2017, 97’) di Toni D’Angelo con Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Xiaoya Ma, Aniello Arena, Pippo Delbono, Stefania Sandrelli, Gaetano Amato, Alessandra Cao, Carlo Caracciolo, Noemi Maria Conigni, Oscar di Maio, Hong Guo Long, Carmine Monaco, Carmine Paternoster, Massimiliano Rossi, Salvatore Striano, Ruichi Xu (Koch Media, 2/3/2017).

Sarà presente il regista Toni D’Angelo.

14 luglio – MEMORIE DI UN ASSASSINO – MEMORIES OF MURDER (Sar-in-ui chu-eok ) (Corea del Sud, 2003, 131’) di Bong Joon Ho con Song Kang-ho, Sang-Bum Kim, Roe-Ha Kim, Jae-Ho Song, Hee-Bong Byun, Seo-Hie Ko. Miglior sceneggiatura al 21° Torino Film Festival (2003), Miglior regia al San Sebastián International Film Festival 2003 (Academy 2 – Vm 14 anni 13/02)

15 luglio – IL LADRO DI CARDELLINI (Italia, 2020, 90’) di Carlo Luglio con Nando Paone, Ernesto Mahieux, Gigi De Luca, Viviana Cangiano, Lino Musella, Tonino Taiuti, Giovanni Ludeno, Yuliya Mayarchuk (Versione integrale)

16 luglio – PARASITE (Gisaengchung ) (Corea del Sud, 2019, 131’) di Bong Joon Ho con Song Kang-ho, Sun-Kyun Lee, Choi Woo-Sik, Hyae Jin Chang, Park So-Dam. 4 Oscar 2020 (Film, Film internazionale, Regia, Sceneggiatura), 2 nomination Oscar 2020, 1 Golden Globe 2020 (Film Internazionale), 2 Nomination Golden Globe 2020 (Regia, Sceneggiatura), Palma d’Oro al 72° Festival di Cannes (2019), David di Donatello 2020, Premio César 2020, 2 BAFTA 2020 (Film Internazionale, Sceneggiatura Originale), 2 Nomination BAFTA 2020 (Regia, Film) (Academy 2 – Vm 14 anni 7/11)

17 luglio – I MISERABILI (Lés misérables) (Francia, 2019, 102’) di Ladj Ly con Damien Bonnard, Jeanne Balibar, Alexis Manenti (César 2020), Djibril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez, Luciano Lopez, Jaihson Lopez. Premio della Giuria al 72° Festival di Cannes (2019), Nomination Oscar 2020, Nomination Golden Globe 2020, 3 Premi César 2020 (Film), 8 Nomination Premi César 2020 (Opera Prima, Regia, Sceneggiatura Originale), 1 European Film Award 2019 (Film d’Esordio), 2 Nomination EFA 2019 (Film, Sceneggiatura) (Lucky Red – 14 anni 18/05)

18 luglio – L’IMMORTALE (Italia, 2019, 116’) di Marco D’Amore con Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Gianni Vastarella, Nello Mascia, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Aleksey Guskov, Nunzio Coppola. Premio (Vision –05/12)

Sarà presente il regista e attore protagonista Marco D’Amore.

19 luglio – L’IMMORTALE (Italia, 2019, 116’) di Marco D’Amore con Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Gianni Vastarella, Nello Mascia, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Aleksey Guskov, Nunzio Coppola. Premio (Vision –05/12)

Il programma completo verrà comunicato durante lo svolgimento della rassegna. Altrettanto i nomi degli ospiti che parteciperanno di volta in volta

Si aggiungono alla lista degli ospiti: il 23 luglio il regista Mario Martone e in chiusura di rassegna l’attore Elio Germano per il film su Ligabue.

Ancora: la proiezione di Radici con protagonista il cantautore Enzo Gragnaniello, e quella sera verrà reso omaggio al musicista Franco Del Prete scomparso di recente.

Infine le proiezioni di So’ sempe chillo di Romano Montesarchio, ritratto del cantante Franco Ricciardi, e del documentario Largo Baracche diretto da Gaetano Di Vaio.

Il programma si sviluppa in blocchi temporali durante il prosieguo delle settimane in relazione agli accordi che si stanno chiudendo con i distributori nazionali. Che di volta in volta scelgono le modalità di fruizione/distribuzione.

Attenzione alle regole anti-Covid 19: posti distanziati, si accede e si esce con la mascherina (è facoltativa indossarla durante la visione del film), all’ingresso vanno lasciati i propri dati d’identità e un numero di telefono valido.

