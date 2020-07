CTP, FIT CISL: BENE LETTERA CITTÀ METROPOLITANA, ORA NUOVO MANAGER E INTERVENTO REGIONALE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“La dura presa di posizione della Città Metropolitana tramite una lettera firmata dal capo di gabinetto contro la dissennata gestione della Ctp rende giustizia alle nostre battaglie a tutela dei lavoratori senza stipendio e costretti ad operare su mezzi obsoleti”. Lo dice il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella. “Alla luce del mancato invio alla proprietà della documentazione necessaria a ricapitalizzare l’azienda – aggiunge Langella – non chiederemo ai nostri iscritti di partecipare alla protesta sotto la sede della Città Metropolitana, ma invitiamo il sindaco Luigi de Magistris a nominare un nuovo amministratore capace in Ctp ed inoltre lanciamo un appello alla Regione affinché intervenga per garantire il servizio essenziale del trasporto in provincia di Napoli e zone limitrofe”.

Commenti

commenti