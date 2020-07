Riapro…a modo mio! – secondo appuntamento con il teatro Bolivar in TV

In onda su TV Capital, Tele A, Tele A + dal 7 al 13 luglio

Dopo il grande successo della prima messa in onda, il Teatro Bolivar rilancia lo spettacolo nella scatola televisiva. Da un’idea di Romina De Luca, con la regia teatrale di Renato Di Meo, torna Riapro…a modo mio! con il secondo appuntamento che sarà trasmesso per un’intera settimana, a partire da martedì 7 luglio ore 21, su Tv Capital, Tela A e Tela A+, nell’ambito del format televisivo …In Città, condotto da Lorenza Licenziati.

A dispetto di chiusure anticovid e relative misure restrittive, lo show deve andare avanti e onorare i suoi protagonisti, quelli che calcano la scena, ma anche chi lavora con estenuante impegno dietro le quinte affinché tutto funzioni: dai tecnici di luci e suoni, alla sartoria, dalle scenografie alla comunicazione. Lo spettacolo è una composizione di diversi quadri, dove ogni forma di creatività ha il suo spazio di espressione.

Per il teatro vanno in scena Renato di Meo, con una rivisitazione in chiave contemporanea del monologo di Charlie Chaplin Il grande dittatore, e Imma Russo che interpreta Bambenella. Non mancherà la comicità con Giorgio Gori, che farà da disturbatore tra una pièce e l’altra, con Azafràn, un dolcissimo e strepitoso clown di origine argentina e con il cabaret del giovane attore napoletano Mariano Grillo. Per la danza si esibiranno Sabrina Abagnale con un passo di danza contemporanea che farà da ouverture allo spettacolo, Sergio Cortazzo e Silvia Carlino, in un romantico e seducente tango argentino, Najat e Sefora che porteranno sul palco del Bolivar le sonorità e i ritmi esotici della danza del ventre. E poi, tanta musica: Mikele Buonocore canterà uno dei brani da lui scritti per l’etichetta discografica indipendente #evergreen, con la quale l’artista si propone di rinnovare la tradizione canora partenopea, ridisegnano i confini artistici di una tradizione centenaria. È sempre dalla penna di Buonocore che esce fuori il brano N’atu sole, magistralmente interpretato da Gennaro De Crescenzo. Porta in scena Femmena, brano tratto da un suo più ampio progetto teatrale, Roberta Tondelli con testi di Gaetano Amato e musiche di Andrea De Luca. Si fa interprete della canzone classica napoletana Francesca Curti Giardina, accompagnata dalla chitarra di Dario Di Pietro e dalla fisarmonica di Andrea Bonetti. Novità di questo secondo appuntamento è la partecipazione straordinaria di Francesco Meola che presenterà il suo libro Cenere e passione nella Pompei del 79 d.C. Storia di un amore sotto il vulcano, edizioni Spring.

Riapro…a modo mio!

Teatro Bolivar – via Bartolomeo Caracciolo 30 – Napoli

Messe in onda: martedì 7 luglio, ore 21 e mercoledì 8 luglio ore 18.30 su Tv Capital; giovedì 9 luglio, ore 22.30 su Tele A+

Repliche fino a lunedì 13 luglio su Tv Capital, Tele A e Tele A+

Regia teatrale: Renato Di Meo

Gli artisti: Renato Di Meo e Imma Russo, Giorgio Gori, Azafràn, Gennaro De Crescenzo, Sabrina Abagnale, Roberta Tondelli, Mariano Grillo, Najat e Sefora, Mikele Buonocore, Sergio Cortazzo & Sivia Carlino, Francesca Curti Giardina con Andrea Bonetti e Dario Di Pietro, Andrea De Luca. Con la partecipazione di Francesco Meola