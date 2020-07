Centro Ester Basket e Massaro avanti tutta: Si rinnova l’accordo con l’esperto coach napoletano Grandi novità in arrivo: Nelle prossimi giorni arriveranno annunci importanti

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’estate del Centro Ester è sempre rovente. Le tante discipline sportive che costituiscono l’enorme ventaglio di proposte si arricchiscono ora dopo ora di novità in vista della completa ripresa dell’attività sportiva. Fra gli sport di punta della società ad Est di Napoli c’è sicuramente il mondo della palla a spicchi.

Dopo la bella esperienza della passata stagione il presidente Pasquale Corvino annuncia con orgoglio che proseguirà il rapporto con un coach dalla comprovata esperienza come Massimo Massaro: “Continuiamo a creare rapporti importanti oltre che, ovviamente, a confermare quelli che hanno dato i suoi frutti. In tutti i settori. Siamo al lavoro anche per definire nuove strategie ed arricchire l’offerta basket del Centro Ester”.

Non nasconde la soddisfazione anche il responsabile del settore Agostino Romano: “Con la conferma della collaborazione con il coach Massimo Massaro, stiamo programmando insieme alla società dei progetti che possono dare ai nostri giovani atleti miglioramenti tecnici”.

Il lavoro riguarda anche i tornei che dopo l’estate andranno a cominciare: “Stiamo valutando -sottolinea Agostino Romano- i campionati appropriati per il prossimo anno continuando il percorso progettato. Peccato che il Covid 19 abbia interrotto il nostro avvincente campionato. Il prossimo di certo avrà una ripartenza molto difficile, visto il lungo periodo di stop dal precedente. Quello che è certo è che la voglia di rientrare in campo è tanta. Per fine luglio avremo le idee definitive su quello che dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione”.

L’ultima parola è proprio di coach Massimo Massaro: “Avanti insieme con progetti ed entusiasmo. L’anno scorso ho coordinato il settore osservando dall’esterno del campo quello che accadeva nelle varie categorie. Quest’anno sarò ancora di più all’interno dello splendido universo Centro Ester. Un polo che deve proseguire conquistando il posizionamento giusto nel ranking sportivo cittadino. Abbiamo avuto ragazzi pronti a lavorare sodo per crescere e dare l’apporto quando chiamati a mandare la palla nel cesto. Dirigenti competenti ed appassionati come Gennaro Scala e Gennaro Varriale che aiutano Agostino Romano ed il presidente Corvino dalle indiscutibili doti imprenditoriali che trasferisce nello sport la grinta necessaria, ascoltando le sollecitazioni di chi lavora per fare crescere. Novità in arrivo ce ne sono. Alcune veramente interessanti che non vediamo l’ora che si concretizzino per dimostrare che il Centro Ester ha le idee chiare su come si cresce e si ritorna ad essere un punto di riferimento per tutti quelli che vogliono giocare a basket”.

