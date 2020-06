L’Arzano Volley scalda i motori: “Con la nostra maglia giovani atlete grintose e motivate”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Coach Antonio Piscopo scalpita in attesa della nuova stagione

L’Arzano Volley al lavoro per mettere a punto la macchina organizzativa in vista della prossima stagione. Il lavoro, in questi giorni, è soprattutto di concetto per il triplete tecnico che sarà chiamato a guidare i vari gruppi: su tutto quello della prima squadra che disputa il campionato di serie B1 femminile.

“Ho chiesto al direttore sportivo Mario Di Napoli e al presidente Raffaele Piscopo di puntare tutto sulle giovani. Passo successivo del percorso intrapreso qualche stagione fa e che ci ha portato ad essere fra le prime società d’Italia, oltre che a confermare il marchio di qualità Oro della Fipav per l’attività giovanile” a parlare coach Antonio Piscopo, pronto a guidare dalla panchina il gruppo della prima squadra con l’aiuto di Giuseppe Nica e Davide Dentice, le altre punte del triplete tecnico.

“Vogliamo che tutte le atlete abbiano le idee chiare. Si viene ad Arzano se si vuole crescere dal punto di vita pallavolistico. Se si accetta il lavoro che consente di maturare fino a diventare una giocatrice vera. Con l’allenamento e il sacrificio si possono raggiungere tutti i risultati possibili. L’Arzano Volley lo ha dimostrato in passato ed è pronto a ripeterlo a partire dalla prossima stagione. Io ci credo, così come gli altri tecnici che mi affiancano. Siamo i primi a metterci in gioco e non vediamo l’ora di essere affiancati da giocatrici volenterose, pronte a dare il massimo in campo e negli allenamenti” prosegue Antonio Piscopo.

Non solo prima squadra. La presenza di Davide Dentice e soprattutto di Peppe Nica testimonia la volontà di avanzare nel ranking giovanile nazionale. Si può sempre crescere e migliorare ecco perché ad Arzano possono arrivare atlete da tutta Italia, essere ospitate nella foresteria ideata allo scopo dalla società e crescere insieme alla squadra femminile più blasonata della provincia napoletana. I progetti come sempre sono ambiziosi, non resta che aspettare l’inizio della prossima stagione.

