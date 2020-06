0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Sono solo sciocchezze: evidentemente non hanno seguito la trasmissione”. Così Franca Leosini risponde agli attacchi delle femministe dopo l’ultima puntata di Storie Maledette in una lunga intervista a Taisia Raio per la rubrica “Quello che le donne dicono” su sudreporter.com.

La Leosini parla a lungo anche delle sue “storie maledette” e del suo stile, ricordando i suoi natali a Napoli e parlando anche della sua vita privata.

