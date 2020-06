0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche questa estate, il jazz riparte dal Parco San Laise (ex base Nato), con la rassegna San Laise Jazz –tris d’arte

La Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’infanzia, con il sostegno dell’Assessorato alla Politiche Sociali della Regione Campania, apre le porte alla musica.

Dal 10 luglio al 21 agosto, per cinque venerdì , si susseguiranno sul palco artisti dello scenario cittadino jazz e non solo. La rassegna, con ingresso gratuito, vedrà come protagonisti:

– 10 luglio , apre la serata il chitarrista Davide di Pinto, per poi lasciare spazio, a chi non ha bisogno di presentazioni, Mauro Di Domenico, chitarrista di fama mondiale che vanta importanti collaborazioni, tra queste quella con Ennio Morricone;

– 17 luglio , la serata vedrà come protagonista Fiorenza Calogero, la cantante, che ha dato un contributo significativo alla ricerca e alla popolarità delle canzoni tradizionali dell’Italia meridionale, sarà accompagnata dalle chitarre di Marcello Vitale e Carmine Terracciano e dal sax soprano di Vito Ranucci;

– 24 luglio , un open di una giovane promessa del jazz, Alex Anastasio, a seguire i veterani Popularia, dal 1992 componenti anche dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Con Massimo Volpe, Roberto Ciscognetti e compagni si assisterà ad una serata di jazz, fusion e rock napoletano a suon di mandolino e non solo;

– 7 agosto ad aprire la serata il contrabbassista Gianni Di Lorenzo ed il suo Mainstream Jazz. Sarà poi la volta di Max Puglia, già direttore artistico della rassegna, che con Savio Arato, Mario Nappi ed Enzo Anastasio, presenterà in anteprima il nuovo lavoro “Viento” con il brand NuevoFlamencoNapoletano;

– 21 agosto a chiudere la rassegna MBarka Ben Taleb, tunisina ma di adozione napoletana, un’artista a tutto tondo, cantante, danzatrice e musicista, la cui arte sottolinea il legame tra le due culture musicali mediterranee, combinandole con sonorità neo-melodiche.

Ingresso gratuito, con rispetto delle norme di distanziamento sociale a causa del Covid-19.

