PRESENTAZIONE LIBRO ‘IO RESTO A CASA A CUCINARE’ IN FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

Tra riflessioni e speranza, abbiamo cucinato molto durante la quarantena. Ne è nato il libro #Iorestoacasa #acucinare (Guida Editori), a cura di Biancamaria Sparano. Una pratica spontanea, cordiale e quotidiana che ha unito molti durante il delicato periodo appena trascorso. Come scritto da Sergio Brancato, si tratta di un “abbecedario gastronomico, un catalogo di piatti casalinghi che reca con sé il gusto immaginario di pranzi e cene in famiglia o tra amici”.

Il ricavo delle vendite sarà devoluto al Policlinico Federico II. Il volume sarà presentato dalla Fondazione Banco di Napoli con l’Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli domani martedì 23 alle ore 17 nel cortile della Fondazione in via Tribunali 213. Salutano Diego Guida e Peppe Servilllo, presenta Luigi Caramiello. Intervengono: l’autrice, Mario Percuoco (papà della Patry Chef), Rossella Paliotto (in veste di Head Chef) e Lucia Abbamonte (per le riflessioni serie). Per partecipare, si può prenotare alla segreteria oppure seguire la diretta facebook sui canali social della Fondazione e dell’Associazione.

