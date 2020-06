Arzano Volley e Molinari, insieme per fare crescere la pallavolo campana

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Collaborazione d’autore fra due società della pallavolo napoletana che hanno tanta voglia di fare bene.

L’Arzano Volley ed il Molinari Volley Napoli si stringono la mano pronte a costruire nuovi spunti di crescita di uno sport che scalpita per tornare in campo dopo essere rimasto a bocca asciutta di esultanze e delusioni in una stagione finita senza passare attraverso il giusto percorso dei verdetti del campo.

E così in vista della prossima stagione si sta mettendo mano ai roster per allestire quelli che meglio serviranno alla causa come sperano i due presidenti Raffaele Piscopo e Gennaro Nappo che hanno voluto questa collaborazione.

Anche perché se si guarda cosa c’è fra campo e panchina si comprende anche la “qualità sportiva” degli attori in campo.

Da un lato il direttore tecnico Antonio Piscopo che ha nello staff tecnico uno che di scudetti giovanili se ne intende, Peppe Nica ne ha vinti 7 nel corso delle sue esperienze in giro per l’Italia. Con loro anche Davide Dentice che sta cercando di “rubare” tutti i segreti di chi ha già vissuto esperienze più importanti.

Dall’altro lato non scherza nemmeno Luciano Della Volpe tecnico di grande professionalità ed esperienza nella serie A con Elena Drozina ,venti anni di serie A ed ai tempi della Foppapedretti ha vinto tutto il possibile, ed esperienze in serie A anche per Sergio Machella preparatore atletico del sodalizio Molinari.A disposizione del coach Della Volpe ci saranno due atlete cresciute nella scuola volley dell’Arzano: la torre centrale Alessia Postiglione che si trasferisce da Arzano a Napoli nel segno della continuità, di un percorso che l’ha portata a crescere anno dopo anno. Con lei anche Marcella Maggipinto, libero, dopo le esperienze a Castellammare che hanno contribuito a portare la squadra stabiese nel volley che conta.

Molinari ricambia con le due sorelle Ferrara che arriveranno ad arricchire il settore giovanile arzanese che nelle ultime stagioni è riuscito ad arrivare in più categorie ed in più occasioni fra i primi dieci d’Italia, Anna naturalmente giocherà nel campionato di Serie B 2 con Molinari.

Queste le prime notizie di un sodalizio sportivo che sicuramente darà frutti importanti al volley della regione Campania.

