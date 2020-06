È pronto o mangià, presenta l’arte della cucina partenopea

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

È pronto o mangià è una trattoria ubicata in pieno centro storico a Napoli, in via Cesare Rosaroll 65. Nata dal fondatore Luigi Grossi, purparo d’eccezione, ad oggi l’attività è gestita da Mattia e sua moglie Cocetta Palmieri che si occupano della cucina e dai figli che quotidianamente aggiungono all’antica tradizione dei piatti culinari un tocco di innovazione. La qualità delle materie prime, l’arte della cucina partenopea fatta di specialità marinare, porzioni abbondanti, professionalità dei collaboratori, ambiente accogliente e ottimo rapporto qualità/ prezzo, sono gli ingredienti fondamentali del successo. Anni di esperienza nel settore gastronomico hanno creato un rapporto speciale con i clienti/amici, anche stranieri, che ritrovano un ambiente familiare e selezionato. È pronto o mangià offre anche servizio a domicilio. I piatti sono cucinati con amore in una cornice piena di foto storiche da quella di Mattia e della sua famiglia a quella del principe Antonio De Curtis in arte Totò. I vini e i liquori più pregiati si accostano alla tavola bandita in maniera spartana. Le pietanze, belle da vedere e buone da gustare si rivolgono ai palati più pregiati. Il polipo all’insalata con la variante dell’olio piccante sbollentato per ore, le alici marinate e fritte in pastella, le linguine con i frutti di mare al cartoccio, la carbonara con il guanciale e la frittura di paranza sono solo alcuni dei piatti dal sapore unico e dal profumo inebriante. Una trattoria che punta alla tradizione, alla semplicità e al sorriso accogliente, per chi, in pausa pranzo, a cena o per festeggiare un evento speciale sceglie il meglio che è racchiuso nella trattoria che ha radici storiche, immerse nell’arte culinaria partenopea ma con lo sguardo volto al futuro.

